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İŞTE ÖCALAN'IN MESAJI


İŞTE ÖCALAN'IN MESAJI
Tarih : 12 Eylül 2016, 15:16
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İMRALI Adası'nda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile dün görüşen kardeşi Mehmet Öcalan'ın, yapılan görüşmenin detaylarını aktardı.

Mehmet Öcalan açıklamada şunları söyledi, "Ağabeyim Abdullah Öcalan'ın sağlık durumu iyidir. Fiziksel olarak orada bir sorunu yoktur. Durumumuz eskisi gibi devam ediyor. Ağabeyim Abdullah Öcalan, 'bizim projelerimiz vardır, o önceki süreci biz yok etmedik. 6 ayda bu sorunu çözeriz, bu kör bir savaştır. Artık bu kan, gözyaşı dursun, bunu basına açıklayabilirsin dedi."








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