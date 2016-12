ABD başkanlığına seçilen Trump, Obama'dan Beyaz Saray ve başkanlık koltuğunun yanı sıra nükleer silahların şifrelerini de devralacak.







ABD'de yapılan seçimin ardından ocak ayında Barack Obama'nın yerine geçmeye hak kazanan milyarder iş adamı Donald Trump, dış politika, ekonomi, sağlık, iç siyaset ve sosyal alanda çok sayıda zorlu konuda önemli bir miras devralacak. Ancak yeni başkanın Obama'dan devralacağı miras bununla sınırlı değil.







Ocak ayındaki törenle koltuğu devralacak Trump, Beyaz Saray'ın yeni sakini olmasının yanı sıra başkanlık uçağı Air Force One, makam aracı "The Beast" (Canavar) ve Marine One olarak adlandırılan başkanlık helikopterini de kullanacak kişi olacak.







BEYAZ SARAY



Başkent Washington'ın merkezinde bulunan Beyaz Saray'a ailesiyle yerleşecek olan Trump, hem günlük hayatında hem de resmi görüşmelerinde yaklaşık 200 yıllık binayı kullanacak. Ünlü Oval Ofisi de barındıran 6 katlı ve 132 odalı bina, yapımından bu yana çok sayıda tadilat gördü. Binaya yıllar içinde birçok ekleme de yapıldı.







Başkan ve konuklarının yemekleri için 5 tam zamanlı aşçının çalıştığı Beyaz Saray'da geniş bahçelerin yanı sıra yüzme havuzu, yürüyüş parkuru, tenis sahası, sinema salonu ile bilardo ve bowling odaları da yer alıyor.







BAŞKANLIK UÇAĞI



ABD başkanının ulaşımında kullanılan uçak, helikopter ve arabalar da dünyada benzeri bulunmayan taşıtlar.







Başkanlık uçağı Air Force One, dünyanın en gelişmiş teknolojileriyle donatılmış bir Boeing 747-200B. Başkanın ülke içi ve dışındaki seyahatlerinde kullandığı uçakta standart özellikler dışında 85 kadar telefon, havadan yerle iletişimi destekleyen uydu bağlantısı, güvenli internet erişim sistemi, onlarca televizyon ekranı bulunuyor.







Üç kattan oluşan uçaktaki bölümlerden birinde, aynı zamanda ABD'nin başkomutanı olacak Trump'ın ihtiyaç halinde saldırı emri vermesi gibi önemli kararlarını ileteceği bir iletişim bölümü yer alıyor.







Air Force One, nükleer saldırılara karşı da güvenlik donanımına sahip. Uçak, elektromanyetik dalgaları önleme özelliği, düşman radarını karıştırma sistemi gibi teknolojik donanım içeriyor. Air Force One, gerektiğinde ısıya duyarlı füzeleri yanıltmak için ısı topları atabiliyor.







MARİNE ONE HELİKOPTERİ



Başkanın helikopteri Marine One ise daha çok kısa mesafeli yolculuklarda kullanılıyor. Genellikle başkanı bulunduğu yerden uçağına götüren Marine One helikopter filosunda Sikorsky SH-3 Sea King ya da daha küçük olan VH-60N White Hawk tipi helikopterler yer alıyor.







Marine One, başkanın yurt içi ve dışında yaptığı seyahatlerde de kullanılıyor. Bu geziler için helikopterler özel olarak kargo uçaklarıyla başkanın gideceği yere askeri kargo uçaklarıyla önceden taşınıyor.







ABD Başkanı Marine One helikopterinin içindeyken aynı tipteki başka helikopterler de kendisine eşlik ediyor. Bu helikopterlerin sayısı bazı durumlarda 5'e kadar çıkabiliyor. Güvenlik için alınan önlem sayesinde başkanın hangi helikopterde bulunduğu bilinmiyor.







kaynak:türkiyegazetesi