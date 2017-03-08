

Rusya ile ekonomi, enerji ve askeri alanlardaki iş birliğinin yanı sıra Türk vatandaşları, şirketleri ve gıda ürünlerine yönelik devam eden bazı kısıtlamaların da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta gerçekleştireceği Rusya ziyaretinin en kritik gündem maddelerinden olması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, uçak krizi nedeniyle geçen yıl iptal edilen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) 10 Mart Cuma günü Moskova'da düzenlenecek toplantısı için Rusya'ya gidecek.



İki ülke arasında yaşanan uçak krizinden sonra düşüş eğilimi gösteren ticari ilişkiler, geçen yılın ortasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektup sonrasında tekrar normalleşme sürecine girmiş, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı bu yılın ocak ayında, 3 yıllık aradan sonra tekrar olumlu bir ivme kazanarak Aralık 2016'ya göre yüzde 59,1'lik artışla 150 milyon dolara yükselmişti.







kaynak:habertürk