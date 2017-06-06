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işte nusret'in yeni oyuncağı

İŞTE NUSRET'İN YENİ OYUNCAĞI

İş hayatındaki başarısı kadar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da konuşulan ve ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe yine kendini ödüllendirdi.

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:55
Puan Ver : İşte Nusret'in Yeni Oyuncağı(6/10)8



Daha önce Bentley marka otomobil, Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidanstan daire, Bodrum'dan da villa alan ünlü işletmeci, son olarak 330 bin TL'ye aldığı saatle gündeme gelmişti.




Nusret, şimdi de yeni arabası için paraya kıydı.




Klasiklere merak saran Gökçe, 1967 model Ford Mustang Convertible marka otomobilin sahibi oldu.



 



kaynak:habertürk











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