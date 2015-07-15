

İran 'la Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1 ülkeleri) arasında Viyana'da dün varılan nükleer anlaşma Tahran'a uygulanan yaptırımların hafifletilmesini öngörüyor. Tarihi anlaşmanın önemli maddeleri şöyle:







*BMGK onayından itibaren anlaşma 90 gün sonra yürürlüğe girecek.



*Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra İran'a yaptırımlara dayanak oluşturan 7 BMGK kararı iptal edilecek.



*Silah ambargosu 5, füze ambargosu 8 yıl daha yürürlükte kalacak.



ILAN



*Uranyum zenginleştirme oranı 15 yıl boyunca yüzde 3.67'yi geçmeyecek.



*Bomba için zenginleştirilmiş uranyum üretebilecek santrifüjlerin 3'te 2'si kaldırılacak.



*Zenginleştirilmiş uranyum stoğunun yüzde 98'i elinden çıkarılacak.



*İran, Fordo nükleer tesisini bir teknolojik merkeze dönüştürecek. Bu tesisteki santrifüjler izotop üretiminde kullanılacak.



*Tahran yönetimi, gelecek 15 yıl içinde herhangi yeni bir ağır su reaktörü inşa etmeyecek. Arak ağır su reaktöründe değişikliğe gidecek.



*P5+1 ülkeleri ve İran yılda en az 2 kere olmak üzere bakanlar düzeyinde toplantılar gerçekleştirip nükleer anlaşmanın gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini değerlendirecek.



*İran anlaşmayı ihlal ederse, 65 gün içinde yaptırımlar geri getirilecek.



*Yeni BMGK kararı 10 yıl geçerli olacak.



*Tahran'ın BM tarafından gelecek askeri tesislere giriş talebini sorgulama hakkı olacak.