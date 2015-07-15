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İŞTE NÜKLEER ANLAŞMANIN MADDELERİ


İŞTE NÜKLEER ANLAŞMANIN MADDELERİ
Tarih : 15 Temmuz 2015, 12:56
Puan Ver : İşte Nükleer Anlaşmanın Maddeleri(9/10)10


 İran 'la Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1 ülkeleri) arasında Viyana'da dün varılan nükleer anlaşma Tahran'a uygulanan yaptırımların hafifletilmesini öngörüyor. Tarihi anlaşmanın önemli maddeleri şöyle:



*BMGK onayından itibaren anlaşma 90 gün sonra yürürlüğe girecek.

*Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra İran'a yaptırımlara dayanak oluşturan 7 BMGK kararı iptal edilecek.

*Silah ambargosu 5, füze ambargosu 8 yıl daha yürürlükte kalacak.

ILAN

*Uranyum zenginleştirme oranı 15 yıl boyunca yüzde 3.67'yi geçmeyecek.

*Bomba için zenginleştirilmiş uranyum üretebilecek santrifüjlerin 3'te 2'si kaldırılacak.

*Zenginleştirilmiş uranyum stoğunun yüzde 98'i elinden çıkarılacak.

*İran, Fordo nükleer tesisini bir teknolojik merkeze dönüştürecek. Bu tesisteki santrifüjler izotop üretiminde kullanılacak.

*Tahran yönetimi, gelecek 15 yıl içinde herhangi yeni bir ağır su reaktörü inşa etmeyecek. Arak ağır su reaktöründe değişikliğe gidecek.

*P5+1 ülkeleri ve İran yılda en az 2 kere olmak üzere bakanlar düzeyinde toplantılar gerçekleştirip nükleer anlaşmanın gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini değerlendirecek.

*İran anlaşmayı ihlal ederse, 65 gün içinde yaptırımlar geri getirilecek.

*Yeni BMGK kararı 10 yıl geçerli olacak.

*Tahran'ın BM tarafından gelecek askeri tesislere giriş talebini sorgulama hakkı olacak.








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