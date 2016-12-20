

Finlandiyalı şirket HMD, geçtiğimiz günlerde Nokia markalı ilk cep telefonunu satışa sunmuştu. 27 Şubat'ta düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 2017'de (MWC 2017) akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanan firmanın amiral gemisi önceden internete sızdırıldı.



Weibo üzerinde ortaya çıkan görüntüde akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı belli oluyor. Nokia P adını taşıyacağı söylenen cihazın Snapdragon 835 yonga seti, 6 GB RAM ve Zeiss lens destekli 23 MP kamera ve Quad HD çözünürlükte bir ekrana sahip olacağı söyleniyor.







Nokia'nın başlangıçta Mobil Dünya Kongresi'nde daha düşük özellikli modellerini tanıtacağı, ardından ise daha yüksek özellikli amiral gemisi akıllı telefonlarını duyuracağı söyleniyor.







kaynak:sabah