Valencia, Fenerbahçe'den 8.5 milyon Euro'yu ödeyerek transfer ettiği Portekizli futbolcu Luis Nani'nin sözleşmesindeki serbest kalma ücretini 14.5 milyon Euro olarak belirledi.



Valencia, Nani'yi Fenerbahçe'den 8.5 milyon Euro'ya transfer etmişti. İspanyol ekibi, Portekizli yıldızın sözleşmesinde bulunan özel madde sayesinde bu rakama işi bitirmişti.



İspanya'daki kurallar gereği Valencia da 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine ‘satın alma maddesi' koymak zorundaydı. Yarasalar bu rakamı 14.5 milyon Euro olarak



belirledi. Nani de bu rakamı kabul etti. Yıldız futbolcuyu transfer etmek isteyen bir takım bu rakamı İspanya Futbol Federasyonu'na ödediği takdirde Nani'yi kadrosuna



katabilecek.