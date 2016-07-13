O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

işte nani'nin serbest kalma ücreti!

İŞTE NANİ'NİN SERBEST KALMA ÜCRETİ!

Valencia, Fenerbahçe'den 8.5 milyon Euro'yu ödeyerek transfer ettiği Portekizli futbolcu Luis Nani'nin sözleşmesindeki serbest kalma ücretini 14.5 milyon Euro olarak belirledi.

Tarih : 13 Temmuz 2016, 11:55
Puan Ver : İşte Nani'nin Serbest Kalma Ücreti!(5/10)7


Valencia, Nani'yi Fenerbahçe'den 8.5 milyon Euro'ya transfer etmişti. İspanyol ekibi, Portekizli yıldızın sözleşmesinde bulunan özel madde sayesinde bu rakama işi bitirmişti.

İspanya'daki kurallar gereği Valencia da 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine ‘satın alma maddesi' koymak zorundaydı. Yarasalar bu rakamı 14.5 milyon Euro olarak

belirledi. Nani de bu rakamı kabul etti. Yıldız futbolcuyu transfer etmek isteyen bir takım bu rakamı İspanya Futbol Federasyonu'na ödediği takdirde Nani'yi kadrosuna

katabilecek.








Etiketler: İşte  Nani  Nin  Serbest  Kalma  Ücreti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER