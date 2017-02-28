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işte mwc'de tanıtılacak yeni xperia modelleri

İŞTE MWC'DE TANITILACAK YENİ XPERİA MODELLERİ

Sony'nin yarın Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı 4 Xperia modeli tek bir karede görüntülendi. İşte konu hakkındaki detaylar.

Tarih : 28 Şubat 2017, 10:16
Puan Ver : İşte Mwc'de Tanıtılacak Yeni Xperia Modelleri(5/10)6


Sony'nin yarın Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı 4 Xperia modeli tek bir karede görüntülendi. İşte konu hakkındaki detaylar.



Yarın başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde sahne alacak olan firmalardan birisi deSony. Sonydaha önceden de birçok defa sızdırıldığı üzere bu MWC'de 4 farklı Xperiamodelini ziyaretçilere tanıtacak.



Sızıntı dünyasının önde gelen isimlerinden Evan Blassgeçtiğimiz saatlerde Sony'nin Mobil Dünya Kongresi'nde kullanmayı planladığı bir görseli, resmi Twitteradresi üzerinden takipçileriyle paylaştı.



Paylaşılan görseldeSony'nin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı 4Xperiamodeli de yanyana görünüyor.



Sony şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre XZ Premium, XA2, G3112ve G3221isimli modellerini tanıtacak. Tabiki son iki modelin ismi netleşmediğinden onların model numarasıyla verildiğin ide belirtelim.



Bu cihazlar içerisinde kuşkusuz en dikkat çekeni Xperia XZ Premiumolacak. Aynı Z5'te olduğu gibi 4K çözünürlüğünde bir ekranla gelmesi beklenen telefonun, kasa tasarımında da Z5'te kullanılan materyallerin kullanılması bekleniliyor.



Tekrardan sızdırılan görsele dönecek olursak, Sony'nin yeni tanıtacağı modellerin tasarım anlamında birbirlerine benzediğini söylemek mümkün. Hatta dikkatli bakılmadığı zaman bu 4 modelin, aynı telefonun farklı renkleri gibi durduğunu da söyleyebiliriz.



Fakat görsele dikkatlice baktığımızda, kamera, alt kısımdaki panel ve telefonların yan tarafında bulunan tuşlardaki farklılıklar dikkat çekiyor.



Sony'nin gerçekleştireceği MWClansmanından sonra daha detaylı bilgilerle karşınızda olacağız.



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