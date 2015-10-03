O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İŞTE MHP'NİN SEÇİM VAATLERİ


İŞTE MHP'NİN SEÇİM VAATLERİ
Tarih : 03 Ekim 2015, 16:08
Puan Ver : İşte Mhp'nin Seçim Vaatleri(0/10)


MHP'nin kilit vaadi ise işsizlikle mücadele konusunda oldu. "Her ailenin en az bir ferdine iş imkanı sağlanacağı" MHP beyannamesinde yer aldı.



ÜNİVERSİTE SINAVI KALDIRILACAK



En öne çıkan vaatlerden biri ise "üniversitesi sınavının kaldırılması".



MHP, emeklileri de unutmadı. Beyannamede, emeklilere yılda iki defa 1400 TL "emekli destek ödeneği" verilmesi de yer alıyor.



SEÇİM ŞARKISI ÇALINMAYACAK



MHP yönetimi de CHP gibi şehitlere saygı çerçevesinde seçim bildirgesi tanıtım toplantısında seçim müziği çalınmaması kararı aldı.



TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU



MHP lideri Devlet Bahçeli yaklaşık 10 bin partiliye hitaben yapacağı konuşmada terörle mücadele konusuna vurgu yapması bekleniyor.



MHP'nin beyannamesinde, bu çerçevede askerlik görevini yapan erler de unutulmadı. Beyannamede, askerlik sırasında erlerin sigortalanması, primini de devletin ödemesi vaadi yer aldı. MHP ayrıca, askerlik dönüşünde de gençlere iş kurmaları ya da borçlarını ödeyebilmeleri için kredi verilmesini vaadetti.



ÇÖZÜM SÜRECİ İLE İLGİLİ SİNEVİZYON GÖSTERİSİ

 

MHP'nin seçim beyannamesinin tanıtım toplantısında çözüm süreciyle ilgili sinevizyon gösterisi yapılacak. Katılımcılara, çözüm süreciyle ilgili daha önce yapılan açıklamalar ve daha sonra söylenenler görüntülerle desteklenerek anlatılacak, “Biz uyarmıştık, uyarılarımız yerinde çıktı” mesajı verilecek.



MHP'nin seçim beyanname toplantısında, 17/25 Aralık operasyonları da unutulmadı. Ankara Arena'ya yerleştirilen dev pankartlardan biri de 17/25 Aralık'a ayrıldı. Pankartta, "17/25 Aralık rüşvet, yolsuzluk ve kara para dosyası başta olmak üzere, tüm yolsuzlukların hesabı sorulacaktır" ifadesi yer aldı.








Etiketler: İşte  Mhp  Nin  Seçim  Vaatleri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER