

MHP'nin kilit vaadi ise işsizlikle mücadele konusunda oldu. "Her ailenin en az bir ferdine iş imkanı sağlanacağı" MHP beyannamesinde yer aldı.



ÜNİVERSİTE SINAVI KALDIRILACAK



En öne çıkan vaatlerden biri ise "üniversitesi sınavının kaldırılması".



MHP, emeklileri de unutmadı. Beyannamede, emeklilere yılda iki defa 1400 TL "emekli destek ödeneği" verilmesi de yer alıyor.



SEÇİM ŞARKISI ÇALINMAYACAK



MHP yönetimi de CHP gibi şehitlere saygı çerçevesinde seçim bildirgesi tanıtım toplantısında seçim müziği çalınmaması kararı aldı.



TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU



MHP lideri Devlet Bahçeli yaklaşık 10 bin partiliye hitaben yapacağı konuşmada terörle mücadele konusuna vurgu yapması bekleniyor.



MHP'nin beyannamesinde, bu çerçevede askerlik görevini yapan erler de unutulmadı. Beyannamede, askerlik sırasında erlerin sigortalanması, primini de devletin ödemesi vaadi yer aldı. MHP ayrıca, askerlik dönüşünde de gençlere iş kurmaları ya da borçlarını ödeyebilmeleri için kredi verilmesini vaadetti.



ÇÖZÜM SÜRECİ İLE İLGİLİ SİNEVİZYON GÖSTERİSİ







MHP'nin seçim beyannamesinin tanıtım toplantısında çözüm süreciyle ilgili sinevizyon gösterisi yapılacak. Katılımcılara, çözüm süreciyle ilgili daha önce yapılan açıklamalar ve daha sonra söylenenler görüntülerle desteklenerek anlatılacak, “Biz uyarmıştık, uyarılarımız yerinde çıktı” mesajı verilecek.



MHP'nin seçim beyanname toplantısında, 17/25 Aralık operasyonları da unutulmadı. Ankara Arena'ya yerleştirilen dev pankartlardan biri de 17/25 Aralık'a ayrıldı. Pankartta, "17/25 Aralık rüşvet, yolsuzluk ve kara para dosyası başta olmak üzere, tüm yolsuzlukların hesabı sorulacaktır" ifadesi yer aldı.