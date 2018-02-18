Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, verdiği röportajda en beğendiği Türk futbolcunun Trabzonspor forması giyen Yusuf Yazıcı olduğunu söyledi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"İKİMİZ DE AYNI ÖZELLİKLERE SAHİBİZ"

Hürriyet'e konuşan Türk asıllı Alman yıldız, Türk futbolunda en beğendiği isimleri açıkladı ve şunları kaydetti:

Trabzonspor'da oynayan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, inanılmaz yetenekli futbolcular. Yusuf Yazıcı müthiş bir 10 numara. İkimizin de aynı özelliklere sahip olduğumuzu düşünüyorum onu izlediğimde. Sol ayak, 10 numara, ara pasları müthiş ve çok soğukkanlı. Yusuf'u bir gün Avrupa'nın büyük kulüplerinde göreceğiz inşallah.

Kaynak: haberinburada