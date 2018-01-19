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İşte Merkez Bankasının Kararı! Faizlerde Değişikliğe Gitmedi

İŞTE MERKEZ BANKASININ KARARI! FAİZLERDE DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Ocak ayı toplantısı sonuçlandı. Merkez Bankası, faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Tarih : 19 Ocak 2018, 05:40
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Piyasalarda dikkatler bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu ocak ayı toplantısındaki faiz kararına çevrilmişti. Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Ocak ayı toplantısında faiz oranlarını sabit tuttu.

BEKLENTİLERDE DEĞİŞİKLİK YOKTU

Politika faizi yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7.25 ve yüzde 9.25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranı ise yüzde 12.75'te tutuldu. Piyasa katılımcıları da Merkez Bankası'nın enflasyonda düşüş beklentisi ve kurda azalan volatilite nedeniyle faizlerde değişiklik yapmasını beklemiyordu.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Dolar/TL kuru güne 3.80 seviyesinde başladı. Merkez Bankası faiz kararı öncesinde 3.82 seviyelerine kadar çıkan dolar saat 13.00 sularında 3.80 seviyesine gerilemişti. Dolar faiz kararına dakikalar kala 3.7994 seviyesine kadar geriledi. Dolar dün de günü 3.81'in altında kapatmıştı. Dolar Merkez Bankası kararı sonrasında 3.8024 seviyesine yükseldi.

ARALIK AYINDA YÜKSELTMİŞTİ

Merkez Bankası Aralık toplantısında GLP faizini yüzde 12.25'ten yüzde 12.75'e yükseltmişti. Kararın ardından Dolar/TL 3.83'ten 3.89 seviyelerine, euro da 4.53'ten 4.59'lara yükselmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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