İŞTE MERKEZ BANKASININ KARARI! FAİZLERDE DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Ocak ayı toplantısı sonuçlandı. Merkez Bankası, faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi.
Piyasalarda dikkatler bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu ocak ayı toplantısındaki faiz kararına çevrilmişti. Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Ocak ayı toplantısında faiz oranlarını sabit tuttu.
BEKLENTİLERDE DEĞİŞİKLİK YOKTU
Politika faizi yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7.25 ve yüzde 9.25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranı ise yüzde 12.75'te tutuldu. Piyasa katılımcıları da Merkez Bankası'nın enflasyonda düşüş beklentisi ve kurda azalan volatilite nedeniyle faizlerde değişiklik yapmasını beklemiyordu.
DOLAR NE TEPKİ VERDİ?
Dolar/TL kuru güne 3.80 seviyesinde başladı. Merkez Bankası faiz kararı öncesinde 3.82 seviyelerine kadar çıkan dolar saat 13.00 sularında 3.80 seviyesine gerilemişti. Dolar faiz kararına dakikalar kala 3.7994 seviyesine kadar geriledi. Dolar dün de günü 3.81'in altında kapatmıştı. Dolar Merkez Bankası kararı sonrasında 3.8024 seviyesine yükseldi.
ARALIK AYINDA YÜKSELTMİŞTİ
Merkez Bankası Aralık toplantısında GLP faizini yüzde 12.25'ten yüzde 12.75'e yükseltmişti. Kararın ardından Dolar/TL 3.83'ten 3.89 seviyelerine, euro da 4.53'ten 4.59'lara yükselmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Türkiye'de İlk! Bayern Münih Maçını Kadın Spiker Anlatacak
- Samsunspor'un 29 Yıllık Acısı Unutulmadı
- İtalyan Basını, Ünlü Hoca Mourinho'ya, Kavgalı Olduğu Conte'nin Formasını İmzalattı
- Efsane Futbolcunun Oğlu, Avrupa'nın En Kötü Takımına İmza Attı
- İşte Trabzonspor'un Kadrosuna Kattığı Yıldız Futbolcunun Maliyeti
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar