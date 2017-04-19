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işte meral akşener'in yeni partisi

İŞTE MERAL AKŞENER'İN YENİ PARTİSİ

MHP'li muhaliflerin öne çıkan isimlerinden olan Meral Akşener'in kuracağı yeni partinin adının Milliyetçi Türkiye Partisi olacağı ileri sürüldü.

Tarih : 19 Nisan 2017, 09:07
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Referandumda MHP'nin muhalif isimlerinin yürüttüğü "Hayır" çalışması Bahçeli'ye büyük darbe olarak nitelenirken, MHP'den AKP'ye yüzde 3'lük bir destek geldiği ileri sürülmüştü.



Referandumun ardından MHP'de istifalar hız kazanırken, Meral Akşener'in yeni parti kuracağı iddiası yeniden gündeme geldi.



Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, yeni oluşumun "Milliyetçi Türkiye Partisi" (MTP) adı altında bir araya geleceği siyasi kulislerde yer aldı. Akşener'in referandumun ardından siyasi danışmandan ekonomistine, proje üreticisine ve stratejistine kadar yeni bir kadro yapılanmasına gideceği gündeme gelmişti. Bu isimlerin Akşener'in başkanlığında MTP'de bir araya geleceği ve ilk seçimlere de bu parti altında katılacağı belirtiliyor.



 



kaynak:sol








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