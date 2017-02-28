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işte mass effect andromeda sistem gereksinimleri

İŞTE MASS EFFECT ANDROMEDA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Bioaware tarafından geliştirilen Mass Effect Andromeda için PC sistem gereksinimleri yayınlandı. İşte oyunu oynamak için sahip olmanız gereken sistem.

Tarih : 28 Şubat 2017, 10:31
Puan Ver : İşte Mass Effect Andromeda Sistem Gereksinimleri(7/10)8


Bioaware tarafından geliştirilen Mass Effect Andromeda için PC sistem gereksinimleri yayınlandı. İşte oyunu oynamak için sahip olmanız gereken sistem.



RPG dünyasının köklü serilerinden biri olanMass Effectoyuncularla tekrardan buluşmak için gün sayıyor. Komutan Shepard'ın efsanevi macerasının ardından oyuncuları yeni bir dünyaya götürecek olanMass Effect Andromedaönümüzdeki ay raflardaki yerini alacak.



PC, PlayStation 4ve Xbox Oneiçin geliştirilen yapım üç platformda da eş zamanlı olarak yayınlanacak.



Şimdiye kadar yayınlanan görsel ve tanıtım videolarıyla oyuncuların beğenisini kazanan köklü RPG serisinin yeni oyunu, Avrupa'da 21 Mart'ta, Amerika'da ise 23 Mart'ta satışa sunulacak.



Bioware, geçtiğimiz gün Mass Effect Andromada'nın minumum PC sistem gereksinimlerinide yayınladı. Eğer bu oyunu oynamak istiyorsanız, PC'nizin biraz güçlü olması gerekecek.



Minimum



OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 3570 or AMD FX-6350

Ram: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB

HDD: 55 GB

DIRECTX: DirectX 11



Önerilen



OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD FX-8350

RAM: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 3GB, AMD RX 480 4GB

HDD: 55 GB

DIRECTX: DirectX 11



Mass Effect Andromeda için istenilen sistem gereksinimlerinin ortalamanın biraz üstünde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine de bizleri son derece kaliteli bir yapımın beklediği de şimdiden belli.



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