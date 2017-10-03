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İŞTE LAS VEGAS CANİSİNİN EVİ! İÇERİDEN ÇIKANLAR KORKUTTU


İşte Las Vegas canisinin evi! İçeriden çıkanlar korkuttu
Tarih : 03 Ekim 2017, 18:10
Puan Ver : İşte Las Vegas Canisinin Evi! İçeriden Çıkanlar Korkuttu(6/10)2

Las Vegas'ta "Route 91 Harvest" adlı müzik festivali kapsamındaki bir konsere otomatik silahlarla düzenlenen saldırıda 59 kişi hayatını kaybetti, 517 kişi yaralandı. Özel polis timinin odaya yapacağı baskın öncesinde saldırgan Paddock'un kendini vurarak intihar ettiği saptandı. Paddock'un Las Vegas'a 130 kilometre mesafedeki Mesquite adlı bölgedeki evinde de ayrıca 18 silah, binlerce mermi, Tannerit adlı patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat maddesi bulundu.

NELER YAŞANMIŞTI?

ABD emniyet birimleri dün 59 kişinin ölümü 517 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Las Vegas saldırısını düzenlediği belirtilen saldırganın kimliğini 64 yaşındaki Stephen Paddock olarak tespit etti. Paddock'un Amerikan vatandaşı olduğu ve muhtemelen saldırıyı tek başına düzenlediği belirtildi. Saldırganla birlikte olduğu düşünülen Avusturalya pasaportlu Asya kökenli bir kadının sorgulanmasının ardından, kadının olayla ilgisinin bulunmadığı duyuruldu.

KATLİAM YAPAN STEPHAN PADDOCK KİM?

Emekli bir muhasebeci olan Stephen Peddock'un pilot brövesi ve avcılık lisansı olduğu, suç kaydının bulunmadığı tespit edildi. ABD'li bir yetkili, Paddock'un geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığını gösteren bazı bulgular olduğunu belirtti. Saldırganın erkek kardeşi Eric Paddock, "Las Vegas Review-Journal" adlı gazeteye yaptığı açıklamada, kardeşinin neden böyle kitlesel bir katliam düzenlediğini anlamasının mümkün olmadığını, kardeşinin herhangi bir "politik örgüt ya da dini kuruluşla" bağlantısı olmadığını söyledi. (Kaynak: Deutsche Welle Türkçe)

İşte caninin evi:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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