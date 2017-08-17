Haftalardır gündemden düşmeyen Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerilim, savaş çıkarabilir mi? Amerikan İstihbarat raporlarının böyle bir saldırı ihtimalini zayıf gördüğü vurgulansa da özellikle Kuzey Kore lideri Kim Jong'un sert açıklamaları tansiyonu daha da artıyor. Peki, Kuzey Kore liderinin bu açıklamalarla amaçladığı şey ne?

İşte bir kaç maddede Kuzey Kore lideri Kim Jong'un amaçladıkları:

GÜÇ GÖSTERİSİ YAPARAK DEVRİLME TEHLİKESİNİ BERTARAF ETMEK

ABD Başkan Donald Trump, Kuzey Kore ile yaşanan bu gerilim öncesi, başkanlık sekreteri Rex Tillerson aracılığıyla yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'de yönetim rejimi değişikliğini desteklemediğini ve Kuzey'in silah programını durdurmak için diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştığını söyledi. Kim, bu açıklamalar sonrası, eski diktatör Saddam Hüseyin'in Birleşik Devletler tarafından yıkıldığı Irak gibi ülkelere bakıyor ve ülkesinin kendi rejiminin iktidarda kalmasını sağlamanın tek yolunun nükleer güç gösterisi olduğuna inanıyor. ABD'yi tehdit eden nükleer silah geliştirme, Kim'in ABD liderliğindeki bir koalisyon tarafından devrilmesine karşı sigorta poliçesidir.

YAPTIRIMLARI ORTADAN KALDIRMAK

Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore'nin 2006 yılındaki ilk nükleer denemesinden bu yana, silah programlarını durdurmaya zorlamak için sürekli sıkılaştıran yaptırımlar uyguladı. 5 Ağustos tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından oybirliğiyle onaylanan son yaptırımlar Kuzey Kore'ye yaklaşık 1 milyar dolara yani ülkenin yabancı gelirinin üçte birine mal oldu. Kuzey Kore, son yaptırımlarla ABD'yi "Kore Yarımadasını nükleer savaşın eşiğine getirmeye çalışmak" ile suçladı.

GÜNEY KORE'DE BULUNAN ABD GÜÇLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır, dünyadaki en militarize alanlarından biridir. Pyongyang bölgesi, yaklaşık 28.000 ABD'li, 680.000 Güney Kore'li askerin bulunduğu bir bölgedir. Birleşmiş bir Kore'nin ABD ile ittifak kurmasından çok korkan Çin, Amerikan birliklerinin kaldırılmasını istiyor. Bu, Çin ve Kuzey Kore'nin yarımadayı demilitarize etmek için yaptığı büyük imtiyazları içeren daha geniş bir barış anlaşmasının parçası olmadıkça gerçekleşmeyecek.

KORE SAVAŞINI RESMİ OLARAK BİTİRMEK

Resmi olarak savaş halinde bulunan ABD ve Kuzey Kore'nin diplomatik ilişkileri yok ve hala düşmanlar. İki ülke 1950-1953 Kore Savaşı'nı sona erdirmek için sadece bir ateşkes ilan etmişti. Düşmanlığın sürekliliği, üç kuşaktır devam eden diktatör rejimler, Kuzey Kore'yi izole ve yoksul bıraktı. Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Kuzey Kore'yi, 230 ülke arasından en fakir 213'üncü ülke olarak değerlendiriyor.

Resmi bir barış anlaşması, Kuzey Kore için devasa bir ekonomik ve siyasi destek anlamına gelmektedir, ancak Kim, şu sıralar nükleer hırslarına karşı koymak yerine yaptığı açıklamalarla tansiyonu yüksekte tutmayı tercih ediyor.

Kaynak: haberinburada