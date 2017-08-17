İŞTE KUZEY KORE LİDERİ KİM'İN, ABD'Yİ TEHDİT ETMESİNİN 4 NEDENİ!
ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerginliğin gittikçe arttığı bu günlerde, gözler Kuzey Kore lideri Kim'e çevrilmiş durumda. Kim'in, tansiyonu yükselten açıklamalarının perde arkasında 4 başlık dikkat çekiyor.
Haftalardır gündemden düşmeyen Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerilim, savaş çıkarabilir mi? Amerikan İstihbarat raporlarının böyle bir saldırı ihtimalini zayıf gördüğü vurgulansa da özellikle Kuzey Kore lideri Kim Jong'un sert açıklamaları tansiyonu daha da artıyor. Peki, Kuzey Kore liderinin bu açıklamalarla amaçladığı şey ne?
İşte bir kaç maddede Kuzey Kore lideri Kim Jong'un amaçladıkları:
GÜÇ GÖSTERİSİ YAPARAK DEVRİLME TEHLİKESİNİ BERTARAF ETMEK
ABD Başkan Donald Trump, Kuzey Kore ile yaşanan bu gerilim öncesi, başkanlık sekreteri Rex Tillerson aracılığıyla yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'de yönetim rejimi değişikliğini desteklemediğini ve Kuzey'in silah programını durdurmak için diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştığını söyledi. Kim, bu açıklamalar sonrası, eski diktatör Saddam Hüseyin'in Birleşik Devletler tarafından yıkıldığı Irak gibi ülkelere bakıyor ve ülkesinin kendi rejiminin iktidarda kalmasını sağlamanın tek yolunun nükleer güç gösterisi olduğuna inanıyor. ABD'yi tehdit eden nükleer silah geliştirme, Kim'in ABD liderliğindeki bir koalisyon tarafından devrilmesine karşı sigorta poliçesidir.
YAPTIRIMLARI ORTADAN KALDIRMAK
Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore'nin 2006 yılındaki ilk nükleer denemesinden bu yana, silah programlarını durdurmaya zorlamak için sürekli sıkılaştıran yaptırımlar uyguladı. 5 Ağustos tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından oybirliğiyle onaylanan son yaptırımlar Kuzey Kore'ye yaklaşık 1 milyar dolara yani ülkenin yabancı gelirinin üçte birine mal oldu. Kuzey Kore, son yaptırımlarla ABD'yi "Kore Yarımadasını nükleer savaşın eşiğine getirmeye çalışmak" ile suçladı.
GÜNEY KORE'DE BULUNAN ABD GÜÇLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK
Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır, dünyadaki en militarize alanlarından biridir. Pyongyang bölgesi, yaklaşık 28.000 ABD'li, 680.000 Güney Kore'li askerin bulunduğu bir bölgedir. Birleşmiş bir Kore'nin ABD ile ittifak kurmasından çok korkan Çin, Amerikan birliklerinin kaldırılmasını istiyor. Bu, Çin ve Kuzey Kore'nin yarımadayı demilitarize etmek için yaptığı büyük imtiyazları içeren daha geniş bir barış anlaşmasının parçası olmadıkça gerçekleşmeyecek.
KORE SAVAŞINI RESMİ OLARAK BİTİRMEK
Resmi olarak savaş halinde bulunan ABD ve Kuzey Kore'nin diplomatik ilişkileri yok ve hala düşmanlar. İki ülke 1950-1953 Kore Savaşı'nı sona erdirmek için sadece bir ateşkes ilan etmişti. Düşmanlığın sürekliliği, üç kuşaktır devam eden diktatör rejimler, Kuzey Kore'yi izole ve yoksul bıraktı. Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Kuzey Kore'yi, 230 ülke arasından en fakir 213'üncü ülke olarak değerlendiriyor.
Resmi bir barış anlaşması, Kuzey Kore için devasa bir ekonomik ve siyasi destek anlamına gelmektedir, ancak Kim, şu sıralar nükleer hırslarına karşı koymak yerine yaptığı açıklamalarla tansiyonu yüksekte tutmayı tercih ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Barzani: Kriz Çıkartacak Adım Atmayacağız, Bağdat İle Şartsız Diyaloğa Hazırız
- Donald Trump'ın Eski Eşi, Yeni Eşine Meydan Okudu: First Lady Benim Tamam Mı!
- Tartışmalı Referandumdan Sonra Şirketler Ve Bankalar Katalonya'dan Çıkıyor
- Abd'nin Başı Dev Yangınla Belada! Kaliforniya'da Alarm: Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Las Vegas Saldıranıyla İlgili Sarsıcı İtiraf: Tecavüz Fantezisi Vardı
Bu Haberle İlgili Yorumlar