Eli kanlı Esad rejimine bağlı güçler terörist başı Öcalan'ın posterine selam vererek Afrin'e girdi. Kirli ittifak fotoğraf karelerine yansıdı.

TERÖRİSTBAŞINA SELAM DURDULAR

Afrin'e girmek için yola çıkan Esad rejimine bağlı güçler konvoy halinde Afrin'e girerken yolda gördükleri teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterine selam vererek ilerleyişini sürdürdü. Terör örgütü PYD/PKK ve Esad rejimi arasında yapılan kirli ittifakta ortaya çıkmış oldu.

Kaynak: haberinburada