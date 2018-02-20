İŞTE KİRLİ İTTİFAKIN FOTOĞRAFI!
Eli kanlı Esad rejimine bağlı güçler terörist başı Öcalan'ın posterinin önünden geçerek Afrin'e girdi. Skandal görüntü fotoğraf karelerine yansıdı.
Eli kanlı Esad rejimine bağlı güçler terörist başı Öcalan'ın posterine selam vererek Afrin'e girdi. Kirli ittifak fotoğraf karelerine yansıdı.
TERÖRİSTBAŞINA SELAM DURDULAR
Afrin'e girmek için yola çıkan Esad rejimine bağlı güçler konvoy halinde Afrin'e girerken yolda gördükleri teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterine selam vererek ilerleyişini sürdürdü. Terör örgütü PYD/PKK ve Esad rejimi arasında yapılan kirli ittifakta ortaya çıkmış oldu.
Kaynak: haberinburada
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