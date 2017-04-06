Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

işte kılıçdaoğlu'nun sözünü ettiği belge!

İŞTE KILIÇDAOĞLU'NUN SÖZÜNÜ ETTİĞİ BELGE!

"15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu asılsız söyleminin kaynağının, örgütün uydurma belgeleri olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 06 Nisan 2017, 09:06
Puan Ver : İşte Kılıçdaoğlu'nun Sözünü Ettiği Belge!(7/10)7


SUÇ MİT'E ATILDI



Örgütün fuatavnisi'nin, "Adil Öksüz Teşkilat elemanıdır. 15 Temmuz çok gizli bir organizasyon ile Teşkilat tarafından planlanmıştır" ifadelerini kullandığı ihbar mailinde, darbe kurgusunu planlayanlar ve icra edenlere MİT'in yanı sıra, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasını sağlayan kişi ve kurumlar da eklenmişti. Üstelik, yazılan senaryoda Pensilvanya'nın hiçbir dahli olmadığı savunuldu.



ÇIRAY ŞİKAYET ETTİ



FETÖ'nün Amerika'daki fuatavnisi'nin gönderdiği ihbar maili, Aytun Çıray'ın yanısıra Kemal Kılıçdaroğlu'na da gönderildi. Kılıçdaroğlu da aylar önce bu iddiayı, hiç sorgulamadan kamuoyu gündemine taşıdı. CHP'li vekil Aytun Çıray ise İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Batu'ya söz konusu iddiaları içeren maili ileterek suç duyurusunda bulundu.



SAVCILIK BULDU



Konuya ilişkin soruşturma devam ederken, söz konusu mail adresinden kimlere mail gittiğine varan detaylı araştırmalar yapıldı. Bu araştırmalarda FETÖ'nün ABD'deki fuatavnisi'nin kullandığı hesaptan Kılıçdaroğlu'na da mail gönderildiği saptandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Kılıçdaroğlu'na ABD'den gelen bu mailleri "ABD'den gelen mailleri açıkla" sözleriyle gündeme taşıdı. Ancak Kılıçdaroğlu bu kez, "Maillerimi izliyorlar" tartışması başlattı. Oysaki Kılıçdaroğlu'na düzmece dosyalarla birlikte gönderilen maillerin varlığı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca tespit edilmiş bilgilerden ibaretti.



 



kaynak:haber7








Etiketler: İşte  Kılıçdaoğlu  Nun  Sözünü  Ettiği  Belge    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER