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işte karaman'daki 'ensar'sız' tecavüz iddianamesi

İŞTE KARAMAN'DAKİ 'ENSAR'SIZ' TECAVÜZ İDDİANAMESİ

Karaman'da Ensar Vakfı'na ait evlerde kalan 10 çocuğun öğretmenleri M. B. ile ilgili hazırlanan cinsel istismar iddianamesinin detayları ortaya çıktı.

Tarih : 13 Nisan 2016, 09:18
Puan Ver : İşte Karaman'daki 'ensar'sız' Tecavüz İddianamesi(10/10)10


İddianameye göre öğretmen, çocuklara porno izletti, her istismardan sonra da "kimseye söylememelerini öğütledi."



Karaman Cumhuriyet Savcısı Murat Ünlü'nün hazırladığı ve 14 sayfalık iddianameye göre mağdur çocuklar 2002-2004 doğumlu. Çocukların cinsel istismara uğradıkları yıllar ise 2012, 2013, 2014, 2015.



Öğretmen M.B. 10 çocuktan 8'ine cinsel istismar, 1'ine cinsel tacizde bulunmuş, 1'ine ise insan, hayvan porno filmi seyrettirmiş.



Öte yandan iddianamede öğretmen, sadece 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu ama insan ve hayvan porno filmleri izletmediğini iddia ediyor: “Çocuklar odama geldiklerinde açık olan bilgisayarımda böyle görüntüleri tesadüfen görmüş olabilirler.”



Buna karşın 2 çocuk, “Hocamız ikimize hayvan ve insan pornosu izletti” derken diğerleri de “Bazen beni tek başıma götürüp seyrettirdi, bazen de ikimize, üçümüze birden seyrettirdi” diyor. Çocuklar, öğretmenin eşiyle girdiği cinsel ilişkiyi de anlattığını söylüyor.








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