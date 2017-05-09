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işte karabükspor'un yeni kalecisi

İŞTE KARABÜKSPOR'UN YENİ KALECİSİ

Altınordu'yla golsüz berabere kaldığı maçta yaptığı inanılmaz kurtarışlarla 90 dakikaya damgasını vuran Elazığspor'un Bucaspor patentli kalecisi Çağlar Şahin Akbaba'nın önümüzdeki sezon Karabükspor'da forma giyeceği öğrenildi.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 16:36
Puan Ver : İşte Karabükspor'un Yeni Kalecisi(9.1/10)9


Bucaspor'un 2 sezonluğuna Elazığspor'a kiraladığı 22 yaşındaki file bekçisinin devre arasında 750 bin TL bonservis bedeli karşılığında Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'la anlaştığı, genç eldivenin lig biter bitmez yeni kulübüyle resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.



Altyapısından yetiştiği Bucaspor ile 2 sezondur formasını giydiği Elazığspor'un kendisine büyük emekler verdiğini dile getiren Çağlar, "11 yaşımda Bucaspor altyapısına geldim. Burada çok iyi bir eğitim alarak profesyonel oldum. Bucaspor ve Elazığspor'da bana güvenenleri mahcup etmediğimi düşünüyorum. Süper Lig'de de elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.



 



kaynak:sabah








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