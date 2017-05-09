

Bucaspor'un 2 sezonluğuna Elazığspor'a kiraladığı 22 yaşındaki file bekçisinin devre arasında 750 bin TL bonservis bedeli karşılığında Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'la anlaştığı, genç eldivenin lig biter bitmez yeni kulübüyle resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.







Altyapısından yetiştiği Bucaspor ile 2 sezondur formasını giydiği Elazığspor'un kendisine büyük emekler verdiğini dile getiren Çağlar, "11 yaşımda Bucaspor altyapısına geldim. Burada çok iyi bir eğitim alarak profesyonel oldum. Bucaspor ve Elazığspor'da bana güvenenleri mahcup etmediğimi düşünüyorum. Süper Lig'de de elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.







kaynak:sabah