Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarının emekli edilmesinden sonra gözler yeni Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinin komutanlarının kim olacağına çevrilmişti. Yüksek Askeri Şura sonrası alınan karara göre Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler oldu.

YAŞAR GÜLER KİMDİR?

1954'te Bayburt'ta doğan Orgeneral Yaşar Güler, 1974'te Kara Harp Okulu'ndan Muhabere Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1984'e kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı yaptı. 1986'da Kara Harp Akademisinden mezun olarak Kurmay Subay oldu ve çeşitli karargahlarda Plan Subaylığı ve Şube Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, Başbakanlık Askeri Danışmanlığında Proje Subaylığı, NATO Güney Bölge Komutanlığında (Napoli/İtalya) Muhabere Başkan Yardımcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

YAŞ kararlarına göre Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz oldu.

HASAN KÜÇÜKAKYÜZ KİMDİR?

Hava Pilot Tümg. Hasan Küçükakyüz (1978-135), 11 Kasım 1957 tarihinde Trabzon/Of'da doğmuştur. Yukarı Kışlacık İlkokulu, Şehit Ahmet Türkan Ortaokulu ve Of Lisesini tamamlayarak 1974 yılında Hava Harp Okuluna girmiş ve 30 ağustos 1978 tarihinde Harp Okulu'nu bitirerek Teğmenliğe nasbedilmiştir.1978-1980 yıllarında 2'nci Ana Jet Üs K.lığında pilotaj eğitimini takiben 3'üncü Ana Jet Üs K.lığında harbe hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra 191'inci Filo kol uçucusu olarak atanmışlardır.

1985-1987 yılları arasında Hava Harp Akademisindeki eğitimini tamamlayarak, kurmay subay olmuştur. 1987-1988 yılları arasında Hava Harp Okulu Komutanlığında öğrenci bölük komutanlığı, 1988-1990 yılları arasında 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı eğitim subaylığı, 1990-1994 yılları arasında 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında 182'nci Filo Kol Komutanlığı üs eğitim kısım amiri, 182'nci Filo Harekat Subaylığı görevlerinde bulunmuştur.1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuş, 1994-1996 yılları arasında 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında üs eğitim kısım amirliği, 1996-1997 yıllarında 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında f-16 Öncel Filo Komutanlığı, 1997-2000 yılları arasında Hv.k.k.lığı Hrk.bşk.lığı Eğt.d.bşk.lığında uçuş eğitim subayı ve uçuş eğitim şube müdürlüğü, 2000-2002 yılları arasında 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Bşk.lığı ve Harekat Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2002-2003 yıllarında Hv.k.k.lığı Hrk.Bşk.lığı plan Harekat Daire Bşk.lığında Harekat Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 30 ağustos 2003 tarihinde Tuğgeneralliğe terfi ederek Hv.k.k.lığı Per.d.bşk.lığı ve Hv.er Eğt.tug.k.lığı görevlerinde bulunmuştur.

30 ağustos 2008 tarihinden geçerli olarak Tümgeneralliğe terfi ettirilmiş ve Hv.Eğt.K.lığı komutan yardımcısı olarak atanmıştır. 4 mayıs 2009 tarihinden itibaren Hava Harp Okulu komutanı olarak görev yapmaktadır.Nuray Küçükakyüz hanımefendi ile evli olan Tümg. Hasan Küçükakyüz, Cem ve Kaan adında iki erkek çocuk babasıdır.

Çok önemli kararların alındığı YAŞ toplantısında Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal oldu.

ADNAN ÖZBAL KİMDİR?

1958 yılında İstanbul'da doğan Tümamiral Adnan ÖZBAL, ilk ve ortaokul tahsilini tamamlamasını müteakip, 1973 yılında Deniz Lisesi'ne girmiş ve 1980 yılında Deniz Harp Okulu'ndan Teğmen olarak mezun olmuştur.1980-1981 yılları arasında TCG İSTANBUL, 1981-1983 yılları arasında TCG M.F.ÇAKMAK muhriplerinde Harekat Elektronik Subaylığı, 1983-1985 yılları arasında TCG ŞAHİN II. Komutanlığı, 1986-1987 yıllarında TCSG-22 Komutanlığı görevlerinde bulunan Tümamiral Adnan ÖZBAL, müteakiben 1987-1989 yılları arasındaki Deniz Harp Akademisi öğrenimini tamamlayarak 1989-1991 yıllarında Hücumbot Filosu Hrk. Kısım Amirliği, 1991-1993 yıllarında TCG ŞAHİN Komutanlığı, 1993-1995 yıllarında Genelkurmay İstihbarat Bşk.lığı proje subaylığı görevlerinde bulunmuştur.1995-1996 yıllarında TCG RÜZGAR Komutanlığı, 1996-1999 yılları arasında Napoli/İTALYA'da STRIKFORSOUTH Karargahında Tatbikat Proje Subaylığı, 1999-2003 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı Proje ve Mali Program Daire Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğü, 2003-2005 yılları arasında 2'nci Hücumbot Filotillası Komodorluğu, 2005-2006 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Lojistik Başkanlığı, 2006-2008 yıllarında Harekat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2008 yılında Tuğamiralliğe terfi etmiştir.

Kaynak: haberinburada