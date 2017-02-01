

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas, Kayseri, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Samsun'un doğu çevreleri, Siirt, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı, iç kesimlerde yer yer sis ve pus görülecek.



HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde gündüz sıcaklıklarının güneşlenme ile birlikte 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle 1 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



UYARILAR



YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Samsun'un doğu çevreleri, Siirt, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar ile özellikle çığ tehlikesi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Zirai Don Uyarısı: Ülkemizde zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde 2 Şubat Perşembe sabahına kadar hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski devam ettiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BURSA °C, 8°C



Az bulutlu



ÇANAKKALE °C, 7°C



Az bulutlu



ISTANBUL °C, 6°C



Az bulutlu



KIRKLARELI °C, 5°C



Az bulutlu



EGE



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, -1°C



Az bulutlu ve açık



IZMIR °C, 11°C



Az bulutlu ve açık



KÜTAHYA °C, 5°C



Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 9°C



Az bulutlu ve açık



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ADANA °C, 9°C



Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 14°C



Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 6°C



Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 3°C



Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU



Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas ve Kayseri çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ANKARA °C, 0°C



Az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 1°C



Az bulutlu



KONYA °C, -2°C



Az bulutlu



SİVAS °C, -6°C



Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışlı



BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 0°C



Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE °C, 5°C



Parçalı ve az bulutlu



KASTAMONU °C, 0°C



Çok ve çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 4°C



Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Çok bulutlu, Amasya ve Çorum dışında bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Samsun'un doğu çevrelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



AMASYA °C, 2°C



Parçalı ve çok bulutlu



ORDU °C, 3°C



Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı



SAMSUN °C, 3°C



Çok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere il geneli aralıklı kar yağışlı



TRABZON °C, 3°C



Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı



DOĞU ANADOLU



Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklenmektedir. Rüzgarın batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



ELAZIĞ °C, -2°C



Çok bulutlu ve kar yağışlı



ERZURUM °C, -9°C



Çok bulutlu ve kar yağışlı



KARS °C, -9°C



Çok bulutlu ve kar yağışlı



VAN °C, -2°C



Çok bulutlu ve güney kesimlerinde yoğun olmak üzere il geneli kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklenmektedir. Rüzgarın batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Siirt başta olmak üzere bölgenin kuzeydoğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



ADIYAMAN °C, 3°C



Parçalı ve çok bulutlu



DIYARBAKIR °C, -1°C



Çok bulutlu ve kar yağışlı



GAZİANTEP °C, 1°C



Parçalı ve az bulutlu



SIIRT °C, -2°C



Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı







kaynak:trthaber