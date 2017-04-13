İŞTE KALICI KİLO VERMENİN 5 ÖNEMLİ KURALI!
Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, kalıcı kilo kaybı için sağlıklı beslenmenin yaşam şekli haline gelmesi gerektiğine dikkat çekti
Yaz mevsimi yaklaşmaya başladıkça hemen hepimizi fazla kilolarımızdan bir an önce kurtulma telaşı sardı. Ancak dikkat! Eğer kilo vermenin çözümünü sıkı diyetlerde arıyorsanız, bu düşüncenizden bir an önce vazgeçmelisiniz. Unutmayın ki hızla verdiğiniz kilolar yağ kaybına değil, vücudun kısa süreli su kaybına neden oluyor. Dolayısıyla tartıdaki sonuç sizi önce mutlu etse de kilo kaybı kalıcı olmadığı için sonrasında hüsrana uğratabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, kalıcı kilo kaybı için sağlıklı beslenmenin yaşam şekli haline gelmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
kaynak:sabah
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