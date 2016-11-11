

KENDİNİZE GÜVENİNİZ TAM OLSUN



Erkeklerin her ne kadar zeki kadınlardan hoşlanmadığı düşünülse de aslında bir erkeğin kadında aradığı ilk şey kendine güvenen, zeki, kendi ayaklarının üzerinde durmasıdır. Şöyle düşünün hatta Empati yapın, siz erkek olsanız, karşınızda kendine güvenemeyen, siz olmadan neredeyse hiçbir şey yapamayan bir kadın olsa ne yapardınız? Bu yüzden bir erkeğin yanında kendinize güveniniz her zaman tam olmalı.



ÇOK FAZLA ÜSTÜNE DÜŞMEYİN



Erkeklerin şımartılmayı ve hatta pof poflanmayı sevdiğini daha önceki yazılarımdan birinde değinmiştim. Ama bir erkeğin üstüne gereğinden çok fazla düşerseniz, açıkça söylemem gerekirse kaybeden taraf siz olursunuz! Neden mi? O zaman kendini bir şey zanneder ve sizinle ilgilenmez. Haberiniz olsun.



KESİNLİKLE GİZEMLİ OLUN



Siz tüm iyi niyetiniz ile bir erkeğe aileniz ile ilgili konuları, eski aşk hikayelerinizi, anlatmaya kalkarsanız ondan sizle ilgilenmesini beklemeyin. Unutmayın ki; o sizin arkadaşınız değil ve hiçbir erkek sevgilisini arkadaşı gibi görmez. Bırakın o sizi çözmeye çalışın, hatta merak etsin ve sizi tanımak için o çaba sarf etsin. Her şeyi hemen tüketmenin âlemi yok değil mi?



ONU KÖŞEYE SIKIŞTIRACAK SORULAR SORMAYIN



Diyelim ki; ilk buluşmanız daha oturur oturmaz ona hakkımda ne düşünüyorsun?, ilişkimizde ciddi mi düşünüyorsun? gibi onu köşeye sıkıştıracak türden sorular sormayın. Yoksa anında kaçmak ister. Söylemesi benden



KONUŞURKEN ONUN GÖZLERİNİN İÇİNE BAKIN



Bir erkeği etkilemenin en önemli yollarından biride konuşurken onun gözlerinin içine bakmaktır. Şaka değil gerçekten de öyle. Erkekler için bu çok önemli. Bu hem onu önemsediğinizi ve değer verdiğinizi hem de ondan bir şey saklamadığımızı hissettirecektir.



POZİTİF OLUN VE ESPRİ YAPIN



Hiçbir erkek yanında suratı 5 karış gezen kasıntı bir kızdan etkilenmez. Erkekler seksi görünmeye çalışan bir kızdan daha çok her şeyi konuşabilecekleri, espri yeteneğine sahip neşeli kızlardan daha çabuk etkilenir.



OLDUĞUNUZ GİBİ GÖRÜNÜN



Ona şirin görüneceğim diye; sevmediğiniz şeyleri severmiş gibi görünmeyin. Örneğin ilk buluşmanız ve yemeğe gittiniz. O çok seviyor diye sevmediğiniz bir yiyeceği onun gözüne şirin görüneceğim diye, zoraki sırf o seviyor diye yemeye çalışmayın. Emin olun yüzünüzdeki ifade sizi ele verecektir.



TEMİZ OLUN



Öncelikle el, saç ve dişler. Bir erkeğin ilk buluşmada bakacağı yerlerden biride eller ve dişlerdir. Uzun manikürsüz biçimsiz kirli tırnaklar, sert nasırlaşmış eller sararmış dişler, bunlara dikkat edin. Onu etkileyiciyim derken kendinizde soğutup, kaçırmayın!



UYUMLU GÖRÜNECEĞİM DİYE ONUN ANNESİ OLMA ROLÜNE SOYUNMAYIN



Erkekler dominant karakterli kızlardan daha çok uyumlu, yanında huzur buldukları, kendilerine şefkat gösterecekleri kızlarla olmayı tercih ederler. Bu doğrudur ama bir yere kadar. Ama sakın bir erkeğin annesi rolüne soyunmayın. Emin olun, bir süre sonra size duyduğu ilgi azalacak size sevgili değil bir arkadaş gibi davranmaya başlayacak ve ilişkiniz eski heyecanını kaybedecektir.



DÜNDEN RAZIYMIŞ MODUNDA OLMAYIN



O her aradığında ona koşmayın. Hatta mümkünse arada birde olsa sizi aradığında, ilk seferinde telefonu açmayın, şuan meşgulüm, bu gün buluşmak için müsait değilim, türünde kelimeler kullanmaktan çekinmeyin(Ama abartmayın). Bu onu size daha çok yaklaştıracaktır. Öyle her çağırdığında koşarak giderseniz, dünden razıymış diye düşünebilir. Unutmayın Kaçan kovalanır.