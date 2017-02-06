

21-30 Nisan 2017 tarihlerinde TÜYAP Beylikdüzü'nde yapılacak fuara 19 marka katılıyor. Böylece fuara katılmayan firmaların sayısı ile katılanların sayısı eşitlendi.



Autoshow 2017'ye katılan markalar şöyle: "Alfa Romeo, Aston Martin, BMW, Dacia, Fiat, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Lexus, Maserati, Mercedes- Benz, Nissan, Opel, Renault, Smart, Ssangyong ve Toyota."



Autoshow'a katılma kararında, pazarın yüzde 10-15 daralacağı öngörüsüyle yapılan bütçe kısıtlamalarının etkili olduğu söyleniyor. Fuarların cazibesini kaybettiği gibi bir gerekçede dile getiriliyor. Ancak, fuarların da birer yatırım olduğu gerçeği gözden kaçırılıyor. Fuara katılan 19 marka bir taraftan 2017'de daralması beklenen otomotiv sektörünün gelişimine destek verirken, bir yandan da ekonomiye hareket getirecek. Firmaların fuar harcamaları birçok sektörde canlılık yaratacak, ekonomiye can suyu verecek.



İstanbul Autoshow, bugün sadece Türkiye'nin değil Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük fuarlarından biri. 2006'da Uluslararası Otomotiv Üreticileri Derneği'nin takvimine alınan İstanbul, dünyaca kabul gören bir fuar haline geldi. Otomotiv fuarları içinde belli bir düzeye ulaşanların alındığı takvime girebilmiş olmak, Türkiye'nin uluslararası prestiji açısından da son derece önemli. Bu yüzden otomotiv sektörü temsilcileri ellerini taşın altına koyarak, Autoshow Fuarı'nın değerini artırmaları lazım.







kaynak:ahaber