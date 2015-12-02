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işte ışid'den petrol alan rus!

İŞTE IŞİD'DEN PETROL ALAN RUS!

ABD Hazine Bakanlığı 25 Kasım'da yayınladığı bildiride Esad rejimini IŞİD'den petrol almakla suçladı. Bu alıma aracı olan ismin ise Rus vatandaşı Suriye asıllı George Haswani olduğu açıklandı.

Tarih : 02 Aralık 2015, 09:06
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Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı verilerine göre Esad rejimi petrol sahalarını IŞİD'e kaybettikten sonra teröristlerden petrol satın almaya başladı. 25 Kasım tarihinde ABD isim vererek bu alıma aracılık yapan isimleri açıklayarak malvarlıklarını dondurdu. Böylece ABD ilk kez IŞİD'in petrol satışıyla ilgili direkt bir yaptırım açıklamış oldu. Açıklanan isimler arasında iki kişi ön plana çıkıyor. Birinci isim Suriye'de doğan ve Rus Vatandaşlığı da bulunan George Haswani.  Haswani HESCO Mühendislik ve İnşaat adlı şirketi aracılığıyla Esad rejimi ile IŞİD arasında petrol alışverişine aracılık ediyor.








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