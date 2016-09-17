Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi

işte iphone 7'nin işkence testi

İŞTE İPHONE 7'NİN İŞKENCE TESTİ

Apple'ın 7 Eylül'de resmen tanıttığı iPhone 7 işkence testine sokuldu. Telefonun ekranının ve kasasının önceki iPhone'lara oranla bir hayli dayanıklı olduğu görüldü.

Tarih : 17 Eylül 2016, 11:49
Puan Ver : İşte İphone 7'nin İşkence Testi(8/10)7


Tanıtıldığı günden bu yana gündemden düşmeyen iPhone 7, henüz saatler önce satışa sunulmasına rağmen işkence testine girmekten kurtulamadı.



Özellikle iPhone 6'dan sonra sağlamlığı akıllarda soru işareti bırakan Apple markalı telefonlar için bükme testi artık son derece önem taşıyor. Bu nedenden ötürü artık pek çok kişi, telefonun sağlamlığını kontrol etmeden satın almak istemiyor. Ekranın çizilmeye karşı olan dayanıklılığı da son derece önemli tabii ki…








Etiketler: İşte  İphone  7  Nin  İşkence  Testi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER