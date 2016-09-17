İŞTE İPHONE 7'NİN İŞKENCE TESTİ
Apple'ın 7 Eylül'de resmen tanıttığı iPhone 7 işkence testine sokuldu. Telefonun ekranının ve kasasının önceki iPhone'lara oranla bir hayli dayanıklı olduğu görüldü.
Tanıtıldığı günden bu yana gündemden düşmeyen iPhone 7, henüz saatler önce satışa sunulmasına rağmen işkence testine girmekten kurtulamadı.
Özellikle iPhone 6'dan sonra sağlamlığı akıllarda soru işareti bırakan Apple markalı telefonlar için bükme testi artık son derece önem taşıyor. Bu nedenden ötürü artık pek çok kişi, telefonun sağlamlığını kontrol etmeden satın almak istemiyor. Ekranın çizilmeye karşı olan dayanıklılığı da son derece önemli tabii ki…
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