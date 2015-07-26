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işte iphone 7 özellikleri ve çıkış tarihi

İŞTE İPHONE 7 ÖZELLİKLERİ VE ÇIKIŞ TARİHİ

2015 yılının sonlarına doğru gelecek olan iPhone 7 kamerası hakkında sızan bilgiler şöyle

Tarih : 26 Temmuz 2015, 12:36
Puan Ver : İşte İphone 7 Özellikleri Ve Çıkış Tarihi(8/10)7


2015 yılının sonlarına doğru gelecek olan iPhone 7 kamerası hakkında sızan bilgiler şöyle; Üç Boyutlu fotoğraf çekme özelliği: LinX firmasının geliştireceği kamera, 3B efekti vererek fotoğraf çekmemize olanak tanıyor. Böylelikle fotoğraflarda daha canlı ve derinliğe sahip görüntüler yakalayabileceğiz. Bu özellik derinliğin artırılma ve azaltma uygulamalarıyla beraber gelecek ve fotoğrafların işlenmesini kolaylaştıracak.





DSLR seviyesi: çift lensle gelecek olan kamera DSLR kameralarla aynı kalitede fotoğraflar çekmeyi de mümkün kılıyor. Çift lens Sony tarafından üretilecek ancak kameraya montajı yine LinX tarafından montajı yapılacak.

Tasarımı daha yakışıklı olacak; iPhone 7'nin kamera tasarımı son derece farklı olacak. Telefon üzerindeki kamera son derece bütünleşmiş olarak tasarlanıyor. Kasa ve objektif uyumunun son derece modern olacağı da gelen bilgiler arasında.

Apple Watch'un bir özelliği olan Force Touch özellikli retina ekran, Apple iPhone 7'nin de ekran teknolojisi olacak. Force Touch ekran dokunmak ve bastırmak arasındaki farkı algılayabiliyor ve her iki yönteme göre uygulamaları ko ntrol edebiliyor.Yeni tanıtılan MacBook ve Apple Watch'un kullandığı Force Touch ekran teknolojisi, bundan böyle bütün Apple ürünlerinde yer alacak. Bunun anlamı büyük olasılıkla bu sene sonunda tanışacağımız iPhone 7'nin ekranının da Force Touch teknolojisi ile çalışacak olması anlamına da geliyor.








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