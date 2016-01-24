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İşte insan beyninin kapasitesi!

İŞTE İNSAN BEYNİNİN KAPASİTESİ!

Bilim insanları, insan beyninin kapasitesini hesaplamayı başardılar.

Tarih : 24 Ocak 2016, 12:55
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İnsan beyni gerçekten yeryüzündeki en karmaşık şeylerden birisi. Muhteşem bir yapıya sahip olan insan beyni her gün yeni şeyleri depolayabiliyor ve zamanı geldiğinde bu öğrendiğiniz şeyleri hatırlamanıza olanak sağlıyor. Peki insan beyninin bir sınırı var mı? İnsan beyni ile ilgili çalışmalarını sürdüren bilim insanları bugün, insan beyninin kapasitesini açıkladılar.



ABD'li bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre, insan beyni daha önce düşünülene göre 10 katı daha fazla depolama kapasitesine sahip. Belirtilene göre insan beyninin kapasitesi, anıları saklamaktan sorumlu beyin bağlantıları sinapslar ile hesaplanabiliyor. Bilim insanlarının yeni keşfine göre bu sinapsların her biri 4.7 bit'lik bilgi saklayabiliyor.



Bu da insan beyninin toplam kapasitesinin 1 petabayt yani 1,000,000,000,000,000 bayt olduğu anlamına geliyor! 1 petabayt ile 13.3 yıl HD film kaydedilebilir!








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