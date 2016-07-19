

Darbe girişimi sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı görevden uzaklaştırma operasyonunda mülki idare amirleri, emniyet mensupları ve rütbeli jandarmalardan oluşan 8 bin 777 kişi dün görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılanlar arasında 1'i il valisi, 29'u merkez valisi olmak üzere 30 vali, 52 mülkiye müfettişi, 16 hukuk müşaviri, 1 genel müdür yardımcısı, 2 daire başkanı, 3 şube müdürü, 2 hukuk işleri müdürü, 92 vali yardımcısı, 47 kaymakam ve 1 kaymakam adayı olmak üzere 246 mülki idare amiri bulunuyordu.







ÜST DÜZEY BÜROKRATLAR







Doğan Haber Ajansı (DHA), ülke genelinde açığa alınan 246 mülki idare amirinin yer aldığı 4 sayfalık listeye ulaştı. Açığa alınan mülki idare amirleri listesinin en başında, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürleri Nazife Yaceldi Aktaş ve Ramazan Fani, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı İlhan Ünsal, Şube Müdürü Adem Keleş, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı Kemalettin Sakin ile Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Hüseyin Gökdemir yer aldı.







MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ







Listede açığa alınan hukuk müşavirleri olarak İbrahim Uğur, Orhan Şefik Güldibi, Abdurrahman Korucu, Etem Acar, Mehmet Cengiz Yücedal, Mustafa Yardımcı, Elif Miskioğlu, Mustafa Çöğgün, Mustafa Özyapı, Birhan Uslu, Cihangir Köksal, Şaban Acar, Mustafa Yıldız, Osman Kıvanç, Kasım Yekeler ve Sait Özkılınç görünürken, görevden uzaklaştırılan mülkiye başmüfettişleri olarak şu isimler yer alıyor:







"Mehmet Ergenoğlu, Adil Kır, Ergüder Can, Mustafa Çiçek, Yılmaz Kurt, Abdullah Özbek, İsmail Çetinkaya, Saim Parlak, Veysel Şahin, Yılmaz Aydın, Mehmet Firik, Mehmet Özmen, Abdulkadir Kaya, Ahmet Tüzemen, Ali İbrahim Çetin, Erol Özer, Halil İbrahim Akşit, Hüseyin Başol Güleç, İbrahim Avcı, Murteza Balcı, Ramazan Yiğit, Selahattin Ateş, Süleyman Yıldırım, Muammer Aşık, Mehmet Cilacı, Kasım Turgut, Sami Pınarakar, Erhan Koyuncu, Mehmet Tanışır, Mithat Orhan, Sıtkı Öcal, Abdullah Şahin, İlhami Doğan, Mustafa Yavuz, Yusuf Üstün, Çetin Çelik, Muhammet Aktaş, Sedat Eliuz, Tahsin Aksu, Zafer Ataman, Mustafa Gündüz, Mustafa Dalkılıç ve Bilal Yavaş."



Açığa alınan Mülkiye Müfettişleri ise Doğan Demirdaş, Harun Öksüz, Nurullah Aktaş, Ömer Özcan, Ömer Sağlam, Aydın Börü, Gürkan Polat, Veysel Çiftçi ve Cihangir Güler.







MERKEZ VALİLERİ







Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya ile birlikte açığa alınan 29 merkez valisi ise şunlar:







"Ahmet Pek, Yusuf Yavaşcan, İbrahim Özçimen, Mehmet Ufuk Erden, Hüseyin Avni Mutlu, Kasım Esen, Turhan Ayvaz, Veysel Dalmaz, Mehmet Oduncu, Abdurrahman Savaş, Abdülkadir Demir, Yusuf Mayda, Ali Çınar, Fatih Şahin, Ahmet Cengiz, Ahmet Zahteroğulları, Halil İbrahim Akpınar, Kenan Çiftçi, Necmettin Kalkan, Orhan Düzgün, Sabri Başköy, Said Vakkas Gözlügöl, Veysel Yurdakul, Yılmaz Arslan, Nurullah Çakır, Ahmet Turhan, Eyüp Tepe, Ahmet Aydın ve Abdurrahman Akdemir."







VALİ YARDIMCILARI







İçişleri Bakanlığı'nın görevden el çektirdiği vali yardımcıları ve görev yaptıkları iller şöyle:



"Ahmet Beyoğlu (Adana), Levent Öztin (Adıyaman), Kamil Kıcıroğlu (Afyonkarahisar), Mehmet Yılmaz (Afyonkarahisar), Musa Uslan (Afyonkarahisar), İrfan Kenanoğlu (Ankara), Metin Arslanbaş (Ankara), Mustafa Adıgüzel (Ankara), Mustafa Karabina (Ankara), Raşit Zengin (Ankara), Bilal Çelik (Antalya), Ali Doğan (Artvin), İbrahim Ballı (Aydın), İbrahim Yurdakul (Aydın), Necdet Türker (Aydın), Fatih Kocabaş (Balıkesir), Mehmet Şahin (Balıkesir), Mustafa Üçkuyu (Balıkesir), Mesut Gençtürk (Bartın), Cihat Arık (Batman), Abdulmuttalip Akdemir (Bilecik), Salih Altun (Bitlis), Ahmet Şahin Özcan (Bolu), Mehmet Polat (Bursa), Mustafa Öztaş (Bursa), Selami Aydın (Bursa), İlhan Uran (Çanakkale), Hüseyin Demirbaş (Çankırı), Meral Batı Demirbaş (Çankırı), Savaş Tuncer (Çorum), Alaattin Aktaş (Denizli), İsmail Kaygısız (Denizli), Mehmet Canoğlu (Denizli), Tuncay Engin (Denizli), Kazım Karabulut (Düzce), Muhammed Mustafa İmamoğlu (Düzce), Salih Altınok (Edirne), Ahmet Kaya (Edirne), Ersin Boylu (Erzurum), Fatih Gül (Erzurum), Mesut Kesen (Eskişehir), Şakir Erden (Eskişehir), Mehmet Ünlü (Gaziantep), Mustafa Uysal (Hatay), Kadri Canan (Hatay), Ahmed Ramazan Altınok (Isparta), Taceddin Özeren (Isparta), Haluk Nadir (Isparta), Mehmet Suat İlhan (İzmir), Ufuk Seçilmiş (İzmir), Nurettin Dayan (Kahramanmaraş), Samet Ercoşkun (Karabük), Adem Ünal (Kars), Ali Karakaya (Kars), Mehmet Yiğit (Kastamonu), Gökhan Azcan (Kayseri), Mustafa Arı (Kayseri), Şaban Akça (Kayseri), Zekai Erdem (Kırşehir), Mehmet Sülün (Kilis), Adnan Çimen (Kocaeli), Ali Yener (Kocaeli), Abdulkadir Güven (Kocaeli), Ejder Sarıçiçek (Konya), Fahri Oluk (Konya), İbrahim Hayrullah Sun (Konya), Rıza Gençoğlu (Kütahya), Bülent Güven (Malatya), Ömer Dağdeviren (Malatya), Muhammet Kırılmaz (Manisa), Şerafettin Tuğ (Manisa), Ali Katırcı (Mersin), Eyüp Sabri Kartal (Mersin), Ogün Bahadır (Mersin), Şükrü Yıldız (Mersin), Veysel Özgür (Mersin), Mehmet Kurt (Mersin), Halil Berk (Nevşehir), Mustafa Ünaldı (Nevşehir), Ali İpek (Niğde), Ahmed Akın Varıcıer (Ordu), Mehmet Ali Özkılınç (Ordu), Turgut Subaşı (Ordu), Süleyman Yılmaz (Osmaniye), Mehmet Kurt (Rize), Ahmet Yurtseven (Sakarya), Mehmet Ali Yıldırım (Samsun), Metin Borazan (Samsun), Bahadır Yörük (Siirt), Serkan Şeker (Şırnak), Mümin Heybet (Tekirdağ), Murat Dikbaş (Trabzon), Mustafa Gürdal (Trabzon), Ferda İleri (Zonguldak)"







KAYMAKAMLAR VE İLÇELERİ







Ayhan Akpay (Afyonkarahisar- Bolvadin), Muhammed Beşir Nursaçan (Afyonkarahisar- Dazkırı), Mustafa Dündar (Ankara- Yenimahalle), Resul Kır (Ankara- Elmadağ), Erhan Özdemir (Antalya- Alanya), Rıfat Altan (Antalya- Serik), Ediz Sürücü (Aydın- İncirliova), Hüseyin Parlak (Balıkesir- Gönen), İsmail Karadaş (Balıkesir- Erdek), Uğur Akmeşe (Bingöl- Yayladere), Cahit Işık (Bursa- Gemlik), Rahmi Köse (Bursa-Yenişehir), Hakan Engin (Bursa- Harmancık), Halil İbrahim Çelik (Çankırı- Bayramören), Cemalettin Demircioğlu (Çorum- Osmancık), Şuayib Gürsoy (Çorum- İskilip), Veysel Beyru (Denizli- Pamukkale), Turgut Gülen (Denizli- Honaz), Eşref Yonsuz (Diyarbakır- Ergani), Remzi Demir (Diyarbakır- Çermik), Süleyman Çelebi (Eskişehir- Çifteler), Alpaslan Altınışık (Hatay- Yayladağı), Birol Kurubal (İstanbul- Kadıköy), Erdal Çakır (İstanbul- Bağcılar), Feyzullah Özcan (İstanbul- Sancaktepe), Muammer Sönmez (İzmir- Karabağlar), Ahmet Ufuk Hasçakal (İzmir-Menderes), Mustafa Anteplioğlu (Kahramanmaraş-Onikişubat), Hasan Gümüşçüoğlu (Kahramanmaraş-Çağlayancerit), İbrahim Cengiz (Kars- Akyaka), Lokman Önder (Kars- Arpaçay), Zafer Çoşkun (Kastamonu- Taşköprü), Yasin Tikdağ (Kayseri- Hacılar), İbrahim Ethem Kazak (Kayseri- Akkışla), Muzaffer Başıbüyük (Konya- Beyşehir), Yüksel Topal (Manisa- Yunusemre), Mehmet Yeşilbaş (Manisa- Kırkağaç), Necmi Akman (Manisa- Ahmetli), Zeki Arslan (Muğla- Menteşe), Selman Kibaroğlu (Nevşehir- Derinkuyu), İsmail Gündüz (Sakarya- Adapazarı), Ramazan Şahin (Sakarya- Serdivan), Yusuf Özbey (Sinop- Saraydüzü), Deniz Zeyrek (Şanlıurfa- Birecik), Huzeyfe Citer (Şanlıurfa- Viranşehir), Bünyamin Yıldız (Tokat- Turhal), Cafer Sarılı (Yalova- Çınarcık)







Listedeki tek kaymakam adayı ise Ordu Kaymakam Adayı Cemalettin Uyanık.