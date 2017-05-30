

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "(FETÖ'nün darbe girişimi) Gerekli tedbirlerin tereddütsüz alınması ve icra edilmesi sağlanmıştır. Kanaatimce alınan bu tedbirlerden dolayıdır ki hainler paniğe kapılarak, yapmayı palanladıkları işi öne almak suretiyle erkenden ifşa olmuşlar ve böylelikle darbe girişiminin akamete uğramasındaki önemli bir faktör gerçekleşmiştir."







kaynak:sabah