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işte horlamayı önleyen tüyolar!

İŞTE HORLAMAYI ÖNLEYEN TÜYOLAR!

Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Kadınların kas yapıları daha farklı olduğu için horlama erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülüyor” dedi

Tarih : 20 Nisan 2017, 14:53
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Horlama, horlayan kişiden daha çok o kişiyle birlikte uyuyan veya yakında bulunanları rahatsız ediyor. Horlamanın havayollarını oluşturan yapıların niteliğini yitirip sertliğini kaybetmesiyle gevşeyip sarkması sonucunda havanın daralan bu bölgelerden geçerken etraf yumuşak dokuları titreştirmesi sonucu ortaya çıktığını belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Kadınların kas yapıları daha farklı olduğu için horlama erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülüyor” dedi.



 



kaynak:habertürk








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