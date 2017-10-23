İŞTE HERKESİN ANKARALI SANDIĞI GÖKÇEK'İN GERÇEK MEMLEKETİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Cumartesi günü istifa edeceğini duyurdu. İstifa nedeniyle Gökçek bir anda ilgi odağı haline geldi. Gökçek'le ilgili merak edilen soruların başında ise aslen nereli olduğu sorusu var.
ASLEN URFALI
Gökçek 20 Ekim 1948 yılında Ankara Keçiören'de doğdu. İlk kez burada belediye başkanı oldu. Bu nedenle birçok kişi Gökçek'i Keçiörenli zannediyor. Oysa gerçek çok farklı.Gökçek aslen Şanlıurfa Halfetili.
1967 YILINDA ANKARA'YA YERLEŞTİ
Babasının görevi nedeniyle çocukluğu Gaziantep'te geçti. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamlayan Gökçek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrencilik hayatına başlayınca 1967 yılından itibaren Ankara'ya yerleşti. O günden beri de Ankara'da yaşıyor.
Kaynak: haberinburada
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