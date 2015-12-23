

Habertürk Gazetesi'nden Deniz Çiçek'in haberine göre, kış aylarıyla birlikte özellikle nüfus yoğunluğunun olduğu yerleşim yerlerinde hava kalitesinde düşüş ve hava kirliliği gözlenmeye başlandı.







Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 ilde 195 noktada hava kalitesi ölçümü yapıyor.







Bu sayı önümüzdeki yıl 330 noktaya çıkarılacak. Ölçümlerde partikül, azot oksit ve karbonmonoksit gibi değerlere bakılıyor.







Son ölçümlere göre, Türkiye genelinde hava kalitesi “iyi-orta” düzeyde. Hava kirliliğinde en riskli yer ise Edirne'nin Keşan İlçesi. Keşan'ın havası “tehlikeli” sınıfında yer alıyor.







Bakanlık, ilçede acilen doğalgaza geçilmesi uyarısında bulundu. İstanbul'un havası ise 20'den fazla noktada ölçülüyor. Kentin havası genel olarak, “iyi-orta” düzeyde... Ancak Yenibosna'nın havası alarm veriyor.