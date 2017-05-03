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işte hamilelik sürecinde anne adaylarını bekleyen değişimler!

İŞTE HAMİLELİK SÜRECİNDE ANNE ADAYLARINI BEKLEYEN DEĞİŞİMLER!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hatice Yağmurkaya, hamilelik sürecinde anne adaylarını bekleyen değişimler hakkında bilgi verdi.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 11:50
Puan Ver : İşte Hamilelik Sürecinde Anne Adaylarını Bekleyen Değişimler!(5/10)6


 Hamilelik süreci hakkında açıklamalarda bulunan Opr. Dr. Hatice Yağmurkaya, "Hamile kaldığınız andan itibaren, hormonlarınız bebeğinize güvenli ve büyümeye elverişli bir ortam hazırlayabilmek için vücut sisteminizi değiştirmeye başlar. Bebeğiniz için gerekli olan bu değişimler size baş ağrısı, vücutta şişkinlik, kabızlık, nefes almada zorluk, mide problemleri veya sırt ağrısı gibi rahatsızlıklar verebilir. Hamilelik, fiziksel değişimin yanında duygusal yorgunluğa da neden olabilir.



Ancak birçok anne adayı büyük bir olasılıkla bu rahatsızlıkların sadece bir kısmını yaşar ve bunların çoğu doğumdan kısa bir süre sonra kaybolur. Hamilelik sırasında kan hacmi yaklaşık yüzde 40 artar, bu da dolaşım sisteminizin normalden daha fazla çalışmasını gerektirir. Kan hacmindeki artış dolaşımınızı bazen yavaşlatabilir, bu yüzden hamileliğin sonlarına doğru oluşan bir miktar şişkinlik normal sayılmaktadır. Bilekler ve ayaklar en çok şişen yerlerdir çünkü bebeğin ağırlığı 'pelvis' adı verilen leğen kemiğindeki damarlara baskı yapar ve kanın ayaklardan kalbe gidişini yavaşlatır. Bu da bacak ve ayaklarda varis ve ödem oluşmasına neden olur.



 



kaynak:sabah








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