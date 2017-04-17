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işte hakan balta'nın yeni takımı!

İŞTE HAKAN BALTA'NIN YENİ TAKIMI!

Galatasaray'dan ayrılmayı planlayan tecrübeli futbolcunun yeni adresi belli oldu.

Tarih : 17 Nisan 2017, 10:14
Puan Ver : İşte Hakan Balta'nın Yeni Takımı!(6/10)4


Yıldız futbolcu, eski hocası Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Başkent ekibi için geri sayıma geçti. Tudor'un Galatasaray'ın başına geçmesinin ardından forma şansı bulamayan Hakan Balta, Osmanlıspor yolunda...



Başkent ekibinin hocası Hamza Hamzaoğlu, gelecek sezon kadrosunda görmek istediği eski öğrencisiyle temasa geçti. 34 yaşındaki savunma oyuncusu olumlu yanıt verirken, Osmanlıspor'un sarı-kırmızılılarla temasa geçeceği belirtildi.



 



kaynak:sabah



 








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