2010'dan bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Prof. Dr. Mehmet Görmez'in yerine vekalet edecek isim belli oldu.

Diyanet'in başına Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş getirildi.

DR. EKREM KELEŞ KİMDİR?

1958 yılında Konya-Seydişehir'de doğan Ekrem Keleş, 1977 yılında Konya İmam-Hatip Lisesini, 1981 yılında da Konya Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. 1985 yılında Haseki Eğitim Merkezi 4. Dönem Müftüler ve Vaizler İhtisas Kursunu tamamladı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yüksek lisans yaptı.

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU BAŞKAN VEKİLLİĞİ YAPTI

1994 yılında "İslam Hukukunun Kaynağı Olarak İcma" konusunda doktorasını Ankara Üniversitesinde tamamlayan Keleş, 1985-2005 yılları arasında Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığı yaptı. 2005-2008 yılları arasında Mekke-i Mükerreme'de Din Hizmetleri Ataşeliği görevinde bulundu. 29.08.2008 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçilerek Kurul Başkan Vekilliğine getirildi.

ARAPÇA VE FRANSIZCA BİLİYOR

Arapça ve Fransızca bilen Dr. Ekrem Keleş'in kaleme aldığı bazı makale ve denemeler Diyanet Dergilerinde yayınlandı.

Yayınlanmış Kitapları:

Haccı Anlamak, (Prof. Dr. Bünyamin Erul ile birlikte) Diyanet İşleri Başkanlığı yayını. Kutsal İklimde Dua (Prof. Dr. Bünyamin Erul ile birlikte). Umre Rehberi (Haccı Anlamak kitabından Umre için uyarlama). Umre Duaları (Kutsal İklimde Dua kitabının umreye uyarlanmış şekli). En Güzel Örneğin Aile Hayatı, 'En Güzel Örnek Hz. Peygamber' kitabı içinde, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, (Dr. Sadık Eraslan ile birlikte). En Güzel Örneğin Çocuk Sevgisi/ 'En Güzel Örnek Hz. Peygamber' kitabı içinde, (Dr. Sadık Eraslan ile birlikte) Türkiye Diyanet Vakfı Yayını. Ailenin Din Kılavuzu, Seha Neşriyat, (Dr. Muzaffer Şahin ile birlikte).

Makale ve Tebliğleri: 'Dini Nikah' Adı Altında Yapılan Gayr-ı Resmi Nikah Akdinin Tahkim Yoluyla Sona Erdirilmesi (Toplumumuzda Yaşanan Güncel Bir Sorunun İslam Hukuku Çerçevesinde Tahkim Yoluyla Çözümü Üzerine Bir Deneme) Marife Dergisi, 2004. Rü'yet-i Hilal Meselesi, Marife Dergisi, 2002.

Kurbanın Hükmü Konusunda Mukayeseli bir İnceleme, Diyanet İlmi Dergi. Hacda Kadınların Durumu, Hac Sempozyumuna sunulan tebliğ, İst 2006, (Hac Sempozyumu Tebliğ ve Müzakereleri, Diyanet İşleri Başkanlığı yayını, 2007 (Tebliğ).

Namaz vakitlerinin oluşmadığı bölgelerde vakitlerin belirlenmesi konusunda muhtelif çalışmaları bulunmaktadır.

2010'DA DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNE GETİRİLDİ

Uzun yıllar Din İşleri Yüksek Kurulunda görevli bulunmasının tabii bir sonucu olarak çeşitli konularda hazırladığı raporlar ve yazılar, kitap ve makale inceleme raporları, dini suallerin cevapları şeklindeki bazısı kısmen ilmî olarak nitelendirilebilecek- bir takım çalışmaları, genellikle Din İşleri Yüksek Kurulu bünyesinde Kurul müktesebatı içinde değerlendirilmiştir.

Dr. Ekrem Keleş, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürürken, 30.12.2010 tarihinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Kaynak: haberinburada