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İşte görev bilinci! Dozer operatörü, arkadaşını kepçeyle nehre soktu

İŞTE GÖREV BİLİNCİ! DOZER OPERATÖRÜ, ARKADAŞINI KEPÇEYLE NEHRE SOKTU

Çin'de işçiler nehre girmek için orjinal bir fikir üretti. Kepçe operatörünün yardımıyla suya giren işçi, arkadaşı tarafından böyle görüntülendi.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 11:30
Puan Ver : İşte Görev Bilinci! Dozer Operatörü, Arkadaşını Kepçeyle Nehre Soktu(6/10)2

Çin'de, kepçe yardımıyla nehirde yıkanan bir işçi ortaya bu ilginç görüntüleri çıkardı. Zhejiang Eyaleti'nde, çalışanların nehirde serinlemek için kullandığı bu ilginç yöntem izleyenleri gülümsetti. Kazıcının kepçesinde oturan bir işçi, kepçeyi kontrol eden arkadaşının yardımıyla suyun keyfini çıkardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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