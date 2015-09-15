O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İŞTE GENELKURMAYIN DAĞLICA RAPOR


İŞTE GENELKURMAYIN DAĞLICA RAPOR
Tarih : 15 Eylül 2015, 09:15
Puan Ver : İşte Genelkurmayın Dağlıca Rapor(5/10)4


Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 6 Eylül'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda 16 asker şehit olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri olayın hemen ardından kapsamlı bir araştırma başlattı.



Alanında uzman personel tarafından yapılan araştırma tamamlandı ve hazırlanan 'Dağlıca Raporu' Genelkurmay Karargahı'na ulaştırıldı.



Hazırlanan raporda dikkat çeken konu terör örgütü PKK'nın saldırı anında kullandığı patlayıcının miktarı oldu. Rapora göre örgüt Dağlıca saldırısı için 3 bin 200 kilo patlayıcı kullandı.








Etiketler: İşte  Genelkurmayın  Dağlıca  Rapor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER