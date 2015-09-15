

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 6 Eylül'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda 16 asker şehit olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri olayın hemen ardından kapsamlı bir araştırma başlattı.







Alanında uzman personel tarafından yapılan araştırma tamamlandı ve hazırlanan 'Dağlıca Raporu' Genelkurmay Karargahı'na ulaştırıldı.







Hazırlanan raporda dikkat çeken konu terör örgütü PKK'nın saldırı anında kullandığı patlayıcının miktarı oldu. Rapora göre örgüt Dağlıca saldırısı için 3 bin 200 kilo patlayıcı kullandı.