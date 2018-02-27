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İşte Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın en büyük hayali

İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ÜMİT ÖZAT'IN EN BÜYÜK HAYALİ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 1-1 berabere biten Başakşehir maçı sonrası en büyük hayalinin altyapıdan bir kaç futbolcunun kadroda yer alması olduğunu söyledi.

Tarih : 27 Şubat 2018, 01:40
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Başakşehir'i liderlik koltuğundan eden Gençlerbirliği'nde Ümit Özat maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ümit Özat'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bu 1 puanın değerli olması için Alanya maçını kazanmamız lazım. Doğrudan rakibimiz. Geçen yıl Aydın'la Serdar'a antrenmanlarda şut çalıştırıyorduk. Bu yıl da Khalili ve Sessegnon'a çalıştırıyoruz. Duran toplar bir futbolcunun değerine değer katacak şeyler. Çıkışları doğru yapabilseydik, ikinci golü bulmamız işten bile değildi. İlk 5-6 primim ve Türkiye Kupası'nı kazanma primim vardı. Bu takımı ben kurdum. Ama takımın şu anki haline de ben getirmedim. Yönetim de hata yaptığını söylüyor. Ligin ilk 8 maçında 8 puan, ikinci yarının ilk 5 maçında 7-12 puan arasını hedeflemiştim. Oyuncu yetiştirmemiz lazım. En büyük hayalim, transfer de olsa her yıl altyapıdan birkaç futbolcunun kadroda yer alması."

ÜMİT ÖZAT'IN BASIN TOPLANTISI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Başakşehir maçının ardından aldıkları beraberliğin anlamlı olması için Alanyaspor'u yenmeleri gerektiğini söylerek yenilmezlik serisinin de kendisi için çok önemli olmadığını belirtti.

Medipol Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Ümit Özat, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Güzel bir maç olduğunu söyleyen Özat, "Kimsenin, bizim adımıza beklemediği bir oyun oldu. Oyuncularımızın ayaklarına sağlık. Böyle bir günde stada gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Deniz son paslarda ofsayttan kurtulabilse gol pozisyonlarımız olacaktı. Çatır çatır bir maç oldu. Bir tarafta lider bir takım, diğer tarafta düşmemeye oynayan bir takım. İkinci yarı yeni başlasa biz yukarılara oynayacak bir takım olurduk. Sanıyorum yediğimiz golde ofsayt var. İlk yarıda fazla temaslı oynayamadık. Hakem de müsaade etmedi. Bu maçın önemli olması için Alanyaspor maçını kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ENİNDE SONUNDA SERİLER SON BULACAKTIR"

Fenerbahçe ve Başakşehir'den puan aldığı hatırlatılan Ümit Özat, Galatasaray ve Beşiktaş'la ilgili planlarının sorulması üzerine, "Kimseye yaranamıyoruz. Birinin yöneticisi devre arasında tünele giriyor, burada puan alıyorsun tribünden küfür geliyor. Oynamayalım o zaman. Taraftar psikolojisini anlarım, biz çıkıp alnımızın akıyla oynuyoruz. Bu maçlar bizim ekstra maçlarımız. Bu maçlarda kaybetmek kolay, kazanmak zor. Çanakkale toprağını da savunmuyoruz. Kim kimi üterse. Ronaldo, Messi, Hazard dışında bu futbol dünyasında futbolcuları birbirinden ayırt etmek çok zor. Ben futbolcularıma hep bunu söylüyorum. Önce Alanya maçımız var. Bu maçı kazanmak çok önemli bizim için. Yenilmezlik serisine çok takılmıyorum. Bunlar eninde sonunda bir gün son buluyor. Biz yenebiliriz, yeniliriz ama Beşiktaş maçında da Galatasaray maçında da elimizden geleni yapacağız. Bu takımlar bizim direkt rakibimiz değil. Bu maçtan aldığımız puanın anlamlı olması için Alanyaspor yenmemiz gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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