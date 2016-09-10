24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,43 değer kazandı. Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,22 arttı. Bu hafta dolar yüzde 0,71, Euro yüzde 0,88 prim yaptı.



24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,43 değer kazandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 78.293,82 en düşük ise 77.020,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,22'lik artışla 77.053,54 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,43 artarak 127,40 liraya, Cumhuriyet altını yüzde 1,43 kazançla 852 liraya yükselirken, çeyrek altının satış fiyatı 206 liradan 209 liraya çıktı.







Bu hafta Euro yüzde 0,88 değer kazanarak 3,3310 liraya, ABD doları ise yüzde 0,71'lik yükselişle 2,9730 liraya çıktı. Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,75, yatırım fonları yüzde 0,27 değer kazandı.