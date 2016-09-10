Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı

işte geçen haftanın şampiyonu!

İŞTE GEÇEN HAFTANIN ŞAMPİYONU!

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,43 değer kazandı. Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,22 arttı. Bu hafta dolar yüzde 0,71, Euro yüzde 0,88 prim yaptı.

Tarih : 10 Eylül 2016, 11:41
Puan Ver : İşte Geçen Haftanın Şampiyonu!(8/10)7


24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,43 değer kazandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 78.293,82 en düşük ise 77.020,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,22'lik artışla 77.053,54 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,43 artarak 127,40 liraya, Cumhuriyet altını yüzde 1,43 kazançla 852 liraya yükselirken, çeyrek altının satış fiyatı 206 liradan 209 liraya çıktı.



Bu hafta Euro yüzde 0,88 değer kazanarak 3,3310 liraya, ABD doları ise yüzde 0,71'lik yükselişle 2,9730 liraya çıktı. Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,75, yatırım fonları yüzde 0,27 değer kazandı.








Etiketler: İşte  Geçen  Haftanın  Şampiyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER