

Ukrayna'da yayın yapan 1+1 kanalı yaklaşık bir ay önce Dinamo Kiev'le sözleşmesini Galatasaray'a söz verdiği için uzatmadığını iddia ettiği 1.98'lik stoperin, Ukrayna'nın en fazla kazanan oyuncularından birisi olacağını iddia etti.



29 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun Türkler sayesinde ülkenin zenginleri arasına gireceği belirtildi.







kaynak:sabah