İŞTE GALATASARAY'IN YENİ STOPERİ
Igor Tudor'un istediği, uzun boylu ve "korkunç" stoper tarifine birebir uyan Evgen Khacheridi transferinde sona geliyor.
Ukrayna'da yayın yapan 1+1 kanalı yaklaşık bir ay önce Dinamo Kiev'le sözleşmesini Galatasaray'a söz verdiği için uzatmadığını iddia ettiği 1.98'lik stoperin, Ukrayna'nın en fazla kazanan oyuncularından birisi olacağını iddia etti.
29 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun Türkler sayesinde ülkenin zenginleri arasına gireceği belirtildi.
kaynak:sabah
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