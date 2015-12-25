İŞTE GALATASARAY'IN YENİ SAĞ BEKİ: RİCARDO VAN RHİJN
Hollanda medyasının 'son dakika' diye duyurduğu habere göre Galatasaray. 24 yaşındaki sağ bek Ricardo van Rhijn'in transferi için Ajax ile anlaştı.
Ara transferde teknik direktör Mustafa Denizli'nin belirlediği bölgelere takviye yapma kararı alan Galatasaray yönetimi ilk bombayı patlattı.
Hollanda medyasının dün gece 'son dakika' haberi olarak duyurduğu gelişmeye göre sarı kırmızılılar, Ajax'ın sağ beki Ricardo van Rhijn ile anlaştı.
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