İŞTE GALATASARAY'IN YENİ OYUN KURUCUSU!
Galatasaray Odeabank, oyun kurucu pozisyonunu Russ Smith ile güçlendirdi.
Louisville takımıyla 2013'te NCAA şampiyonluğu yaşayan Russ Smith, kolejdeyken en değerli oyuncu ödülünün de sahibi olmuştu. 1.83 boyundaki oyun kurucu, 2014 yılında New Orleans tarafından draft edildi. NBA geliştirme liginde oynayan Smith, geçen sezon NBA takımlarından Memphis Grizzlies'ta 15 maça çıktı.
D-League'de Delaware formasıyla 28.1 sayı - 5 ribaund - 8 asist ortalamaları tutturan Smith, kısa boyuna rağmen patlayıcı atletik yetenekleri, penetreleri ve skor gücüyle tanınıyor. 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray Odeabank'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.
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