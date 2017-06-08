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işte galatasaray'ın riva arazisine en yüksek teklif!

İŞTE GALATASARAY'IN RİVA ARAZİSİNE EN YÜKSEK TEKLİF!

Galatasaray'ın Riva arazisine verilen en yüksek teklif 1 milyar TL oldu

Tarih : 08 Haziran 2017, 15:06
Puan Ver : İşte Galatasaray'ın Riva Arazisine En Yüksek Teklif!(9/10)11


Emlak Konut mülkiyeti Galatasaray'a ait olan Riva arazisini ihaleye çıkardı. İlk oturumu yapılan ihalede en yüksek teklifi 1 milyar TL ile DAP Yapı'nın sahibi olduğu Eltes İnşaat verdi.



İkinci oturum ise 15 Haziran'da yapılacak.



İhaleye toplam 9 firma teklif verdi.



 



kaynak:habertürk








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