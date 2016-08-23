Galatasaray, 1 yıllığına Porto'dan kiraladığı Josue'yle sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı takım KAP'a yaptığı açıklamada ise oyuncuya kiralama bedeli olarak 700 bin Euro ödeyeceğini açıkladı...



Galatasaray, Porto'da forma giyen Joseu'yi bir senelik kiraladı.







Florya Metin Oktay Tesisleri'nde imza töreninde konuşan Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, futbolcunun Galatasaray'a gelmek için uzun zamandır bir Galatasaraylı gibi gayret gösterdiğini belirterek, "Bu çabalarından dolayı kendisine teşekkür ederim. Josue'de satın alma opsiyon yok. Kulübü 5 milyon Euro gibi bir bedel biçti. Biz de yok dedik. Porto da Josue'yi kaybetmek istemiyor" dedi