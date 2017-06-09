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işte galatasaray'ın kombine fiyatları

İŞTE GALATASARAY'IN KOMBİNE FİYATLARI

Galatasaray'da yönetim yeni sezon kombine fiyatlarını belirledi.

Tarih : 09 Haziran 2017, 16:45
Puan Ver : İşte Galatasaray'ın Kombine Fiyatları(6/10)3


Sarı-Kırmızılı kulüp satışların 12 Haziran Pazartesi yapılacağını duyurarak şu açıklamayı yaptı:



"Avrupa ve Türkiye'de yeni kupalar için sahneye çıkıyor. Armayı her şeyden önce tutan, kalbi Galatasaray ile atan taraftarlarımız için yeni dönem kombineleri 486 TL'den başlayan cazip fiyatlarla yenileniyor.



2017-2018 futbol sezonu kombineleri, 12 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 11:00'den itibaren GS Bonus kredi kartlarına vade farksız 3, 6 ve 9 taksit avantajıyla; passo.com.tr, Beyoğlu GSStore ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu kombine satış gişelerimizden yenileniyor...

 



 



kaynak:sabah








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