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işte galatasaray'ın fenerbahçe 11'i

İŞTE GALATASARAY'IN FENERBAHÇE 11'İ

Derbi ile yatıp kalkan Riekerink, 4-2-3-1 dizilişinde karar kılarken defansta Serdar-Semih ikilisine şans verecek. Eren Derdiyok'u da Bruma, Sneijder ve Podolski ile destekleyecek.

Tarih : 17 Kasım 2016, 14:17
Puan Ver : İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i(6/10)5


Kadıköy'de 17 yıl süren galibiyet özlemine son vermek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Rikerink Fenerbahçe derbisine 3 gün kala derbi 11'ini şekillendirdi. Milli arada, Fenerbahçe derbisi üzerine yoğunlaşan başarılı çalıştırıcı, 4-3-3 dizilişi üzerinde yoğunlaşsa da De Jong'dan beklediği performansı göremeyince bu düşüncesinden vazgeçti ve yeniden 4-2-3-1 sistemine dönmek zorunda kaldı. Hollandalı teknik adam derbide pas bağlantısını geride Selçuk İnan önde ise Wesley Sneijder üzerinden kurmayı planlıyor.



TOLGA GERİ DÖNÜYOR

Son taktik idmanında görev vermeyi planladığı ilk 11'i ortaya koyan Riekerink'i en çok savunma zorlarken sarıkırmızılı hoca sürpriz bir şekilde Serdar ve Semih'i oynattı. Sağda ve solda ise Sabri ile Carole var. Selçuk'un yanında Tolga'yı oynatacak olan Riekerink, gol bulmak için ileride Eren'i Bruma, Sneijder ve Podolski ile destekleyecek. Eren ve Podolski'nin zaman zaman çift forvete dönüp gol arayacak.



SERDAR AZİZ İLK KEZ

Galatasaraylı taraftarların artık sahada görmek istediği Serdar Aziz, son dakikada bir değişiklik olmazsa Fenerbahçe maçında Süper Lig'de ilk kez Galatasaray formasını giyecek



KUPAYI SÖKTÜ ALDI

Fenerbahçe'yle oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde attığı golle kupayı Galatasaray'a getiren Lukas Podolski, Pazar günü sarı-kırmızılı ekibin en büyük silahı olacak. İlk 11'de başlaması beklenen Alman oyuncu, ligde 2, kupada ise Dersim'e 3 gol attı.



 



kaynak:fotomaç








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