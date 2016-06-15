

Galatasaray için kritik tarih 16 Haziran. Sarı-Kırmızılı kulüp, UEFA'nın verdiği 1 yıl Avrupa'dan men cezasına itiraz için başvurduğu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) yarın savunma yapacak. Duruşmaya katılacak başkan Dursun Özbek, yöneticiler Eşref Alaçayır, Ural Aküzüm, mali işler direktörü Sedef Hacısalihoğlu, Sportif AŞ yöneticisi Alp Yalman, Futbol Direktörü Cenk Ergün ve ünlü avukat Dupont bugün Paris'te savunmayla ilgili son detayları masaya yatıracak.







Galatasaray heyeti, UEFA ile Finansal Fair-Play anlaşması yapılan tarihle günümüzdeki mali verileri, CAS'taki duruşmada hakem heyetine sunacak.