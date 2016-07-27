İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Twitter'da propaganda aracı olarak kullandığı "Fuat Avni" hesabına istihbarat sağlayan trol ekibini tespit etti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Twitter'da propaganda aracı olarak kullandığı "Fuat Avni" hesabına istihbarat sağlayan trol ekibini tespit etti.



Eski bir emniyet müdürü ile FETÖ'nün internet sitelerini işleten ekibin örgüt toplantılarını gösteren fotoğraflar, savcılık dosyasına girdi. Muhbir ekipte yer alan Şükrü Tuğrul Özşengül, Muhammet Yasir Aydoğmuş, Ahmet Memiş, Fatih Akalan, Fatih Yağmur ile "Fuat Avni" hesabının ilk kullanıcısı Said Sefa'nın ilişkisini gösteren fotoğraf ve bilgiler savcılık dosyasına girdi.