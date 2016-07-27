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işte fuat avni'nin trol çetesi

İŞTE FUAT AVNİ'NİN TROL ÇETESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Twitter'da propaganda aracı olarak kullandığı "Fuat Avni" hesabına istihbarat sağlayan trol ekibini tespit etti.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 09:05
Puan Ver : İşte Fuat Avni'nin Trol Çetesi(5/10)7


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Twitter'da propaganda aracı olarak kullandığı "Fuat Avni" hesabına istihbarat sağlayan trol ekibini tespit etti.



Eski bir emniyet müdürü ile FETÖ'nün internet sitelerini işleten ekibin örgüt toplantılarını gösteren fotoğraflar, savcılık dosyasına girdi. Muhbir ekipte yer alan Şükrü Tuğrul Özşengül, Muhammet Yasir Aydoğmuş, Ahmet Memiş, Fatih Akalan, Fatih Yağmur ile "Fuat Avni" hesabının ilk kullanıcısı Said Sefa'nın ilişkisini gösteren fotoğraf ve bilgiler savcılık dosyasına girdi.








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