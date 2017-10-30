İŞTE FORUM İSTANBUL AVM'NİN OTOPARKINDAKİ BOMBALI ARACIN ŞÜPHELİLERİ!
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Forum İstanbul AVM'nin otoparkına bırakılan bombalı aracın 3 şüphelisinin fotoğrafları ortaya çıktı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
DEAŞ terör örgütü adına eylem planladıkları iddia edilen 2'si kadın 4 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM)'ündeki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.
ARAÇTAN UZAKTAN KUMANDALI BOMBA ÇIKMIŞTI
Bayrampaşa'daki alışveriş merkezinin otoparkında bırakılan şüpheli araçtan parça tesirli el yapımı uzaklıktan kumandalı bomba çıkmıştı.
POLİSİN TAKİBİNDEYDİ
Bayrampaşa'da AVM'de polis tarafından incelenen aracın, polisin bir süredir takibinde bulunan terör örgütü DEAŞ üyesi iki kişiye ait olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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